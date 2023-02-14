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Состояние Романа Костомарова: фигуристу ампутировали пальцы рук - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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Состояние Романа Костомарова: фигуристу ампутировали пальцы рук
Состояние Романа Костомарова: фигуристу ампутировали пальцы рук - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Состояние Романа Костомарова: фигуристу ампутировали пальцы рук
Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев рук. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РИА... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T15:38
2023-02-14T15:38
роман костомаров
общество
здравоохранение в россии
спорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев рук. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РИА Новости.Ранее в СМИ появилась информация, что фигуристу ампутировали кисти. Однако это, по данным источника, не соответствует действительности.Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где провели процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. Спустя некоторое время спортсмена на фоне улучшения состояния отключили от этой системы. Однако в начале февраля стало известно, что фигуристу ампутировали часть ноги из-за гангрены.Читайте также на РИА Новости Крым:Состояние олимпийского чемпиона Костомарова улучшилось"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста КостомароваРоману Костомарову ампутировали стопы
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роман костомаров, общество, здравоохранение в россии, спорт, новости
Состояние Романа Костомарова: фигуристу ампутировали пальцы рук

РИА Новости: фигуристу Роману Костомарову ампутировали пальцы рук

15:38 14.02.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФигурист Роман Костомаров
Фигурист Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев рук. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что фигуристу ампутировали кисти. Однако это, по данным источника, не соответствует действительности.
"Несколько пальцев ампутировали, но не все кисти", – сказал собеседник агентства.
Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где провели процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. Спустя некоторое время спортсмена на фоне улучшения состояния отключили от этой системы. Однако в начале февраля стало известно, что фигуристу ампутировали часть ноги из-за гангрены.
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