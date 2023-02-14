https://crimea.ria.ru/20230214/sostoyanie-romana-kostomarova-figuristu-amputirovali-paltsy-ruk-1126973863.html

Состояние Романа Костомарова: фигуристу ампутировали пальцы рук

Состояние Романа Костомарова: фигуристу ампутировали пальцы рук - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Состояние Романа Костомарова: фигуристу ампутировали пальцы рук

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев рук. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РИА... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T15:38

2023-02-14T15:38

2023-02-14T15:38

роман костомаров

общество

здравоохранение в россии

спорт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев рук. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РИА Новости.Ранее в СМИ появилась информация, что фигуристу ампутировали кисти. Однако это, по данным источника, не соответствует действительности.Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где провели процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. Спустя некоторое время спортсмена на фоне улучшения состояния отключили от этой системы. Однако в начале февраля стало известно, что фигуристу ампутировали часть ноги из-за гангрены.Читайте также на РИА Новости Крым:Состояние олимпийского чемпиона Костомарова улучшилось"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста КостомароваРоману Костомарову ампутировали стопы

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман костомаров, общество, здравоохранение в россии, спорт, новости