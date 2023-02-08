https://crimea.ria.ru/20230208/glavnoe--zhivi-chto-izvestno-o-sostoyanii-figurista-kostomarova-1126859752.html

"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста Костомарова

"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста Костомарова - РИА Новости Крым, 08.02.2023

"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста Костомарова

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову сегодня исполнилось 46 лет, в свой день рождения спортсмен находится в больнице, где в ближайшее время РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T16:43

2023-02-08T16:43

2023-02-08T16:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову сегодня исполнилось 46 лет, в свой день рождения спортсмен находится в больнице, где в ближайшее время ему планируют провести еще одну операцию. Об этом сообщает РИА Новости Спорт."Страшный сон" Жена олимпийского чемпиона Оксана Домнина сообщила, что такого переворота в жизни их семьи не могла себе и представить."Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти..." – написала супруга спортсмена в Instagram* (сеть запрещена в России как экстремистская) в день его 46-летия.В своем публичном обращении к мужу Домнина призналась, что гордится его мужеством, силой и "рвением поскорее победить в эти сложные минуты".Она также поблагодарила всех, кто поддерживает сегодня ее семью и добавила, что "с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное"."Главное – живи"Поддержку коллеге выразила также выступавшая в дуэте с Романом Костомаровым фигуристка, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка."Рома, сегодня твой день рождения, и я всегда с тобой! Знаю, что ты сильный, смелый, настырный, дерзкий, всемогущий, с настоящим спортивным и бойцовским характером! Ты никогда не сдаешься! И что бы ни случилось, в любых обстоятельствах ты найдешь свой смысл жизни и свой путь. Главное – живи", – написала Навка в своем Telegram-канале.Она подчеркнула, что за его жизнь и здоровье молится огромное количество людей, а поклонники передают слова любви, веры и поддержки."Держись, набирайся сил и покажи этому миру, что ты способен на многое!" – пожелала Навка.Состояние КостомароваКостомаров находится в сознании и подключен к аппарату ИВЛ, пишет РИА Новости Спорт со ссылкой на собственный источник. 8 февраля сообщалось, что ему ампутировали обе стопы из-за заражения крови. Позже информацию опровергли. Указывалось, что фигуристу ампутировали часть ноги из-за гангрены. По информации источника, Костомарова в ближайшее время может ждать еще одна операция.По словам собеседника агентства, ему "провели ампутацию части нижней конечности из-за гангрены, которая, вероятно, развилась вследствие осложнений после пневмонии и подключения фигуриста к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)", который был единственным шансом сохранить спортсмену жизнь.Ранее в одном из интервью профессор Первого МГМУ им. Сеченова, врач-хирург Андрей Шестаков объяснил, что операция была необходима из-за сильного некроза на ноге, что увеличивает выброс токсинов в организм. "Жизненно важно, чтобы они не распространились окончательно", – подчеркнул врач.Костомаров попал в больницу в начале года, а уже 10 января – в реанимацию из-за пневмонии и осложнений. Позже его перевели в "Коммунарку", где подключили к аппарату ЭКМО.12 января сообщалось о стабильно тяжелом состоянии спортсмена. 24 января появилась информация, что Костомарова отключили от ЭКМО и он чувствует себя лучше.Фигурист выступал незадолго до своего тяжелого заболевания. В новогодние праздники он участвовал в шоу Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, роман костомаров, общество, здравоохранение в россии, новости