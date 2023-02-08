Рейтинг@Mail.ru
"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста Костомарова - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230208/glavnoe--zhivi-chto-izvestno-o-sostoyanii-figurista-kostomarova-1126859752.html
"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста Костомарова
"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста Костомарова - РИА Новости Крым, 08.02.2023
"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста Костомарова
Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову сегодня исполнилось 46 лет, в свой день рождения спортсмен находится в больнице, где в ближайшее время РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T16:43
2023-02-08T16:44
спорт
роман костомаров
общество
здравоохранение в россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/08/1126859620_0:551:2048:1703_1920x0_80_0_0_e801748aff7d7f95d76079929079218a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову сегодня исполнилось 46 лет, в свой день рождения спортсмен находится в больнице, где в ближайшее время ему планируют провести еще одну операцию. Об этом сообщает РИА Новости Спорт."Страшный сон" Жена олимпийского чемпиона Оксана Домнина сообщила, что такого переворота в жизни их семьи не могла себе и представить."Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти..." – написала супруга спортсмена в Instagram* (сеть запрещена в России как экстремистская) в день его 46-летия.В своем публичном обращении к мужу Домнина призналась, что гордится его мужеством, силой и "рвением поскорее победить в эти сложные минуты".Она также поблагодарила всех, кто поддерживает сегодня ее семью и добавила, что "с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное"."Главное – живи"Поддержку коллеге выразила также выступавшая в дуэте с Романом Костомаровым фигуристка, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка."Рома, сегодня твой день рождения, и я всегда с тобой! Знаю, что ты сильный, смелый, настырный, дерзкий, всемогущий, с настоящим спортивным и бойцовским характером! Ты никогда не сдаешься! И что бы ни случилось, в любых обстоятельствах ты найдешь свой смысл жизни и свой путь. Главное – живи", – написала Навка в своем Telegram-канале.Она подчеркнула, что за его жизнь и здоровье молится огромное количество людей, а поклонники передают слова любви, веры и поддержки."Держись, набирайся сил и покажи этому миру, что ты способен на многое!" – пожелала Навка.Состояние КостомароваКостомаров находится в сознании и подключен к аппарату ИВЛ, пишет РИА Новости Спорт со ссылкой на собственный источник. 8 февраля сообщалось, что ему ампутировали обе стопы из-за заражения крови. Позже информацию опровергли. Указывалось, что фигуристу ампутировали часть ноги из-за гангрены. По информации источника, Костомарова в ближайшее время может ждать еще одна операция.По словам собеседника агентства, ему "провели ампутацию части нижней конечности из-за гангрены, которая, вероятно, развилась вследствие осложнений после пневмонии и подключения фигуриста к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)", который был единственным шансом сохранить спортсмену жизнь.Ранее в одном из интервью профессор Первого МГМУ им. Сеченова, врач-хирург Андрей Шестаков объяснил, что операция была необходима из-за сильного некроза на ноге, что увеличивает выброс токсинов в организм. "Жизненно важно, чтобы они не распространились окончательно", – подчеркнул врач.Костомаров попал в больницу в начале года, а уже 10 января – в реанимацию из-за пневмонии и осложнений. Позже его перевели в "Коммунарку", где подключили к аппарату ЭКМО.12 января сообщалось о стабильно тяжелом состоянии спортсмена. 24 января появилась информация, что Костомарова отключили от ЭКМО и он чувствует себя лучше.Фигурист выступал незадолго до своего тяжелого заболевания. В новогодние праздники он участвовал в шоу Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз".
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/08/1126859620_0:359:2048:1895_1920x0_80_0_0_d07372dc3d0a9500afee67ee26674033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, роман костомаров, общество, здравоохранение в россии, новости
"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста Костомарова

Олимпийскому чемпиону Костомарову могут провести очередную операцию - источник

16:43 08.02.2023 (обновлено: 16:44 08.02.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОлимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову сегодня исполнилось 46 лет, в свой день рождения спортсмен находится в больнице, где в ближайшее время ему планируют провести еще одну операцию. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

"Страшный сон"

Жена олимпийского чемпиона Оксана Домнина сообщила, что такого переворота в жизни их семьи не могла себе и представить.
"Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти..." – написала супруга спортсмена в Instagram* (сеть запрещена в России как экстремистская) в день его 46-летия.
В своем публичном обращении к мужу Домнина призналась, что гордится его мужеством, силой и "рвением поскорее победить в эти сложные минуты".
Она также поблагодарила всех, кто поддерживает сегодня ее семью и добавила, что "с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное".

"Главное – живи"

Поддержку коллеге выразила также выступавшая в дуэте с Романом Костомаровым фигуристка, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.
"Рома, сегодня твой день рождения, и я всегда с тобой! Знаю, что ты сильный, смелый, настырный, дерзкий, всемогущий, с настоящим спортивным и бойцовским характером! Ты никогда не сдаешься! И что бы ни случилось, в любых обстоятельствах ты найдешь свой смысл жизни и свой путь. Главное – живи", – написала Навка в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что за его жизнь и здоровье молится огромное количество людей, а поклонники передают слова любви, веры и поддержки.
"Держись, набирайся сил и покажи этому миру, что ты способен на многое!" – пожелала Навка.

Состояние Костомарова

Костомаров находится в сознании и подключен к аппарату ИВЛ, пишет РИА Новости Спорт со ссылкой на собственный источник. 8 февраля сообщалось, что ему ампутировали обе стопы из-за заражения крови. Позже информацию опровергли. Указывалось, что фигуристу ампутировали часть ноги из-за гангрены. По информации источника, Костомарова в ближайшее время может ждать еще одна операция.
По словам собеседника агентства, ему "провели ампутацию части нижней конечности из-за гангрены, которая, вероятно, развилась вследствие осложнений после пневмонии и подключения фигуриста к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)", который был единственным шансом сохранить спортсмену жизнь.
Ранее в одном из интервью профессор Первого МГМУ им. Сеченова, врач-хирург Андрей Шестаков объяснил, что операция была необходима из-за сильного некроза на ноге, что увеличивает выброс токсинов в организм. "Жизненно важно, чтобы они не распространились окончательно", – подчеркнул врач.
Костомаров попал в больницу в начале года, а уже 10 января – в реанимацию из-за пневмонии и осложнений. Позже его перевели в "Коммунарку", где подключили к аппарату ЭКМО.
12 января сообщалось о стабильно тяжелом состоянии спортсмена. 24 января появилась информация, что Костомарова отключили от ЭКМО и он чувствует себя лучше.
Фигурист выступал незадолго до своего тяжелого заболевания. В новогодние праздники он участвовал в шоу Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз".
 
СпортРоман КостомаровОбществоЗдравоохранение в РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11Севастополец получил 8 лет колонии за жестокое убийство мужчины в баре
17:56Как землетрясение в Турции повлияет на создание газового хаба – эксперт
17:06Снежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам Крыма
16:43"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста Костомарова
16:16Российская армия уничтожила цеха ВСУ с беспилотниками и дронами-камикадзе
16:00В МИД России заявили об опасности прямого военного столкновения с США
15:46Непогода оставила часть Крыма без света
15:29Сжег машину соседки: керчанина отправили в колонию за порчу чужого авто
15:19Число жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми
15:13Верховный суд Крыма оставил под стражей участников "Хизб ут-Тахрир"*
15:04Страшное землетрясение в Турции – погибли 8574 человека
14:42Что дали Крыму национальные проекты: факты и суммы
14:28В России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограничения
14:08В Крыму заявили о неизбежном развале Украины
13:58В Крыму из-за халатности полицейского мать убила четырехлетнего ребенка
13:29РНКБ возобновляет выдачу автокредитов по льготным госпрограммам
12:43Под завалами на юге Турции находится семья россиян с двумя детьми
12:21Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людей
12:14Где в Крыму из-за непогоды ограничили движение транспорта
12:06Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо
Лента новостейМолния