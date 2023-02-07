https://crimea.ria.ru/20230207/romanu-kostomarovu-amputirovali-stopy-1126827622.html

Роману Костомарову ампутировали стопы

Роману Костомарову ампутировали стопы - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Роману Костомарову ампутировали стопы

Олимпийский чемпион Роман Костомаров перенес операцию по ампутации обеих стоп. Об этом сообщает ТАСС. РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T12:00

2023-02-07T12:00

2023-02-07T12:04

роман костомаров

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спорт

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион Роман Костомаров перенес операцию по ампутации обеих стоп. Об этом сообщает ТАСС.Ранее сообщалось, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже фигуристу провели процедуру искусственного насыщения крови кислородом , применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. Впоследствии из-за начавшейся гангрены было принято решение об ампутации обеих стоп.Роману Костомарову 45 лет. Он начал заниматься фигурным катанием в возрасте 9 лет в Ледовом дворце под руководством Лидии Караваевой. С ее дочерью — Екатериной Давыдовой – Роман дебютировал на мировом юниорском чемпионате и выступал около 10 лет. Выигрывал чемпионат мира среди юниоров и "бронзу" чемпионата России. Также выступал с Анной Семенович.В дальнейшем его партнершей стала Татьяна Навка. Помимо олимпийского золота в активе пары две победы на чемпионатах мира, по три – на чемпионатах Европы и России и в Финале Гран-при. После завершения спортивной карьеры Роман стал постоянным участником проектов Первого канала, продюсируемых Ильей Авербухом. Кроме этого, Костомаров снялся в телесериале "Жаркий лед" и фильмах "Близкий враг" и "На измене".Читайте также на РИА Новости:Состояние олимпийского чемпиона Костомарова улучшилось Стало известно о состоянии фигуриста КостомароваПрославленные и отстраненные: российские фигуристы на южном льду

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман костомаров, происшествия, спорт, здоровье, общество