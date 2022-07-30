Прославленные и отстраненные: российские фигуристы на южном льду
12:54 30.07.2022 (обновлено: 12:57 30.07.2022)
© Дмитрий ВетринскийЛедовое шоу Ильи Авербуха в Сочи
© Дмитрий Ветринский
Олег Анохин
Прошедший чемпионат мира еще никогда не был так неинтересен российскому зрителю. Наших отстранили, и переживать там было особо не за кого. Чтобы увидеть действующих олимпийских чемпионов, зритель едет в Сочи. Там Щербакова показывает новую программу "Молитва", Кондратюк - "Бурю".
В компании Медведевой, Ягудина и многих других они выступают в шоу Ильи Авербуха. А сам он тем временем открывает школы на юге, где лед перестает быть экзотикой.
"А платье-то забыли…"
Фасад из стекла с нано-напылением не выпускает на улицу холод, чтобы зеркальный лед для фигуристов не таял. Умная сплит-система строит воздушные стены между полем и трибунами, чтобы зрители не замерзли – на галерке на 5-10 градусов теплее, чем у бортика. В сочинском дворце "Айсберг" восемь лет поддерживают олимпийский микроклимат.
Анна Щербакова показывает ряд и место, где держала кулачки за Липницкую. В зимнем жарком 2014-м, когда наши фигуристы взяли три золота в этом самом зале, Анне было десять, и она только начинала путь к четверным прыжкам в группе Тутберидзе. Теперь уже чемпионка пекинской Олимпиады здесь показывает свою победную программу – по роману Булгакова – и еще одну, совсем новую. Номер на стихи Окуджавы поставил Илья Авербух – специально для ледового шоу чемпионов, которое идет в Сочи.
"Для ребят сейчас просто жизненно важно выступать для зрителей. Важно чувствовать зал, его поддержку, показывать свое мастерство, быть всем вместе в это сложное время абсолютно несправедливой и незаслуженный по отношению к спортсменам изоляции. Я уверен, что чемпионский дух все победит", - рассказывает Илья Авербух.
Девочка смотрит на Землю и повторяет, как людям нужна любовь. Хрупкая, почти воздушная Щербакова сначала погружает зал в кристальную тишину, а потом одним прыжком поднимает трибуны, где вся Россия – от Калининграда до Владивостока. Местные и туристы купают маленькую большую спортсменку в овациях, которых так не хватало на полупустых аренах пандемийного Пекина.
"Получилась красивая история, глубокая, со смыслом. Мы старались под каждое слово подбирать движение. Номер поставили буквально за несколько дней до отъезда в Сочи, выдохнули и… вспомнили, что платья-то нет. Я обратилась за помощью к нашей портнихе Ольге, которая делает нам костюмы на соревнования, и она успела сшить платье за день, вообще без примерок – она меня хорошо знает", - делится Анна.
Отцы и дети на льду
В 2014-м в Сочи впервые в олимпийской истории прошел командный турнир по фигурному катанию. Сборная России тогда выиграла золото. Сейчас на этом же льду снова команда, где все – чемпионы. Тут и лидеры сборной – Щербакова, Кондратюк, Тарасова и Морозов, Степанова и Букин, и те, у кого олимпийский пьедестал был четыре, двенадцать, шестнадцать, двадцать лет назад – Медведева, Домнина и Шабалин, Тотьмянина и Маринин, Костомаров, Ягудин.
"Нет такого, что мы перестали соревноваться и только плоды пожинаем. Мы выходим на лед и выкладываемся – и эмоционально, и физически. Здоровый образ жизни, спорт, красота, грация – это то, что мы здесь продвигаем", - рассказывает Евгения Медведева.
Спортсмены разных школ, разных поколений, люди, которые друг другу в отцы и дети годятся, сегодня – партнеры на льду, участники одной команды.
"Мы уже восьмой сезон здесь. Каждое четырехлетие к нам приходят все более юные спортсмены. И если раньше я был Леха, то теперь Алексей Константинович – от этого уже не уйти. Действующие спортсмены используют эти шоу как плацдарм, чтобы обкатать программу, набрать спортивную форму, такой мини-турнир получается. Ну и они знают, что мы приходим на них поглядеть – сделает Марк еще один четверной или нет", - улыбается Алексей Ягудин.
В конце сентября у российской сборной по фигурному катанию начнутся предсезонные контрольные прокаты в Москве. С октября по март – шесть этапов Гран-при России с финалом в Сочи. А пока спортсмены выходят на южный лед, чтобы вдохновляться и вдохновлять тех, кто только собирается встать на коньки.
Алексей Ягудин во время выступления на ледовом шоу Ильи Авербуха в Сочи.
Алексей Ягудин во время выступления на ледовом шоу Ильи Авербуха в Сочи.
"Каждый день на трибунах дети. Они приходят посмотреть на людей, которые уже добились больших высот. Конечно, чемпионы вдохновляют, мотивируют, подстегивают тренироваться", - говорит серебряный призер Олимпиады в Пекине Владимир Морозов.
"Все это важно для популяризации нашего вида спорта, как и телешоу, которые идут уже больше 15 лет", - добавляет призер чемпионатов Европы Александра Степанова.
Крымское "Наследие" Ильи Авербуха
Олимпийский "Айсберг" за восемь лет не только не растаял, но и подогрел интерес к фигурному катанию на всем юге России. Родители готовы вести детей на лед, который раньше в субтропиках казался фантастикой. Зимние виды спорта здесь полюбили – бы было где заниматься.
Илья Авербух уже открыл на юге три ледовые школы – бесплатные для детей – в Симферополе, Ессентуках и Ставрополе. По катку будет в ставропольских Пятигорске и Невинномысске, а еще – в селе Уютном под Саками. Говорит, с Крыма и начался проект ледовых школ "Наследие".
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"Проекту почти три года, он набирает и набирает свою силу. Во всех школах "Наследие" суммарно уже занимается полторы тысячи детей. Я надеюсь, что к 1 января мы сдадим объект в Уютном. Такой проект, который здесь, на юге, уже дает результаты, может быть экстраполирован на всю Россию – когда инвестор, как я, вкладывается в создание катка, привозит тренеров и по фигурному катанию, и по хоккею, арендует для них квартиры, выплачивает зарплату, организует процесс при поддержке местных властей, и государство дает гранты на подготовку детей, чтобы они тренировались бесплатно", - рассказывает Илья Авербух.
В мае юные хоккеисты из симферопольской ледовой школы пробились в суперфинал всероссийского турнира с полувековой историей "Золотая шайба" – знаковый для Крыма результат.
"Все это популяризация зимних видов спорта на юге. И наши шоу, они ведь каждый день проходят. И каждый день больше тысячи человек приходят посмотреть на чемпионов. Суммарно это большая аудитория, много детей. Они видят будущее, к чему стремиться, где и как себя проявить. Ну и конечно, это важно для самих спортсменов, которые выходят на лед", - со знанием дела говорит призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.