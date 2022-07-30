https://crimea.ria.ru/20220730/proslavlennye-i-otstranennye-rossiyskie-figuristy-na-yuzhnom-ldu-1124005141.html

Прославленные и отстраненные: российские фигуристы на южном льду

Прославленные и отстраненные: российские фигуристы на южном льду - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Прославленные и отстраненные: российские фигуристы на южном льду

Прошедший чемпионат мира еще никогда не был так неинтересен российскому зрителю. Наших отстранили, и переживать там было особо не за кого. Чтобы увидеть... РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T12:54

2022-07-30T12:54

2022-07-30T12:57

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сочи

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Олег АнохинПрошедший чемпионат мира еще никогда не был так неинтересен российскому зрителю. Наших отстранили, и переживать там было особо не за кого. Чтобы увидеть действующих олимпийских чемпионов, зритель едет в Сочи. Там Щербакова показывает новую программу "Молитва", Кондратюк - "Бурю".В компании Медведевой, Ягудина и многих других они выступают в шоу Ильи Авербуха. А сам он тем временем открывает школы на юге, где лед перестает быть экзотикой."А платье-то забыли…"Фасад из стекла с нано-напылением не выпускает на улицу холод, чтобы зеркальный лед для фигуристов не таял. Умная сплит-система строит воздушные стены между полем и трибунами, чтобы зрители не замерзли – на галерке на 5-10 градусов теплее, чем у бортика. В сочинском дворце "Айсберг" восемь лет поддерживают олимпийский микроклимат.Анна Щербакова показывает ряд и место, где держала кулачки за Липницкую. В зимнем жарком 2014-м, когда наши фигуристы взяли три золота в этом самом зале, Анне было десять, и она только начинала путь к четверным прыжкам в группе Тутберидзе. Теперь уже чемпионка пекинской Олимпиады здесь показывает свою победную программу – по роману Булгакова – и еще одну, совсем новую. Номер на стихи Окуджавы поставил Илья Авербух – специально для ледового шоу чемпионов, которое идет в Сочи.Девочка смотрит на Землю и повторяет, как людям нужна любовь. Хрупкая, почти воздушная Щербакова сначала погружает зал в кристальную тишину, а потом одним прыжком поднимает трибуны, где вся Россия – от Калининграда до Владивостока. Местные и туристы купают маленькую большую спортсменку в овациях, которых так не хватало на полупустых аренах пандемийного Пекина."Получилась красивая история, глубокая, со смыслом. Мы старались под каждое слово подбирать движение. Номер поставили буквально за несколько дней до отъезда в Сочи, выдохнули и… вспомнили, что платья-то нет. Я обратилась за помощью к нашей портнихе Ольге, которая делает нам костюмы на соревнования, и она успела сшить платье за день, вообще без примерок – она меня хорошо знает", - делится Анна.Отцы и дети на льдуСможет ли Крым воспитать олимпийских чемпионов по фигурному катанию >>"Нет такого, что мы перестали соревноваться и только плоды пожинаем. Мы выходим на лед и выкладываемся – и эмоционально, и физически. Здоровый образ жизни, спорт, красота, грация – это то, что мы здесь продвигаем", - рассказывает Евгения Медведева.Спортсмены разных школ, разных поколений, люди, которые друг другу в отцы и дети годятся, сегодня – партнеры на льду, участники одной команды."Мы уже восьмой сезон здесь. Каждое четырехлетие к нам приходят все более юные спортсмены. И если раньше я был Леха, то теперь Алексей Константинович – от этого уже не уйти. Действующие спортсмены используют эти шоу как плацдарм, чтобы обкатать программу, набрать спортивную форму, такой мини-турнир получается. Ну и они знают, что мы приходим на них поглядеть – сделает Марк еще один четверной или нет", - улыбается Алексей Ягудин.Крымский лед: Авербух рассказал о работе школы фигурного катания >>В конце сентября у российской сборной по фигурному катанию начнутся предсезонные контрольные прокаты в Москве. С октября по март – шесть этапов Гран-при России с финалом в Сочи. А пока спортсмены выходят на южный лед, чтобы вдохновляться и вдохновлять тех, кто только собирается встать на коньки."Каждый день на трибунах дети. Они приходят посмотреть на людей, которые уже добились больших высот. Конечно, чемпионы вдохновляют, мотивируют, подстегивают тренироваться", - говорит серебряный призер Олимпиады в Пекине Владимир Морозов."Все это важно для популяризации нашего вида спорта, как и телешоу, которые идут уже больше 15 лет", - добавляет призер чемпионатов Европы Александра Степанова.Крымское "Наследие" Ильи АвербухаОлимпийский "Айсберг" за восемь лет не только не растаял, но и подогрел интерес к фигурному катанию на всем юге России. Родители готовы вести детей на лед, который раньше в субтропиках казался фантастикой. Зимние виды спорта здесь полюбили – бы было где заниматься.Илья Авербух уже открыл на юге три ледовые школы – бесплатные для детей – в Симферополе, Ессентуках и Ставрополе. По катку будет в ставропольских Пятигорске и Невинномысске, а еще – в селе Уютном под Саками. Говорит, с Крыма и начался проект ледовых школ "Наследие".В мае юные хоккеисты из симферопольской ледовой школы пробились в суперфинал всероссийского турнира с полувековой историей "Золотая шайба" – знаковый для Крыма результат."Все это популяризация зимних видов спорта на юге. И наши шоу, они ведь каждый день проходят. И каждый день больше тысячи человек приходят посмотреть на чемпионов. Суммарно это большая аудитория, много детей. Они видят будущее, к чему стремиться, где и как себя проявить. Ну и конечно, это важно для самих спортсменов, которые выходят на лед", - со знанием дела говорит призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.

https://crimea.ria.ru/20210114/Zvezda-i-led-kak-v-Krymu-gotovyat-buduschikh-chempionov-1119145619.html

https://crimea.ria.ru/20201231/Kot-i-led-Mostik-pobyval-v-shkole-figurnogo-kataniya-Ili-Averbukha-1119111903.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ледовое шоу Ильи Авербуха в Сочи Ледовое шоу Ильи Авербуха в Сочи 2022-07-30T12:54 true PT3M53S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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