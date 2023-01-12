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Стало известно о состоянии фигуриста Костомарова - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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Стало известно о состоянии фигуриста Костомарова
Стало известно о состоянии фигуриста Костомарова - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Стало известно о состоянии фигуриста Костомарова
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает находиться в реанимации больницы в "Коммунарке", его состояние остается стабильно тяжелым... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T16:31
2023-01-12T16:35
роман костомаров
общество
спорт
россия
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает находиться в реанимации больницы в "Коммунарке", его состояние остается стабильно тяжелым. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.Костомаров попал в реанимацию 10 января. По предварительным данным, у него была диагностирована пневмония. Позже фигуриста перевели в "Коммунарку", где ему проводят процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни.Роман Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота в активе пары две победы на чемпионатах мира, по три – на чемпионатах Европы и России и в Финале Гран-при. Также партнершами Костомарова в разные годы были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.Роману Костомарову 45 лет. Он начал заниматься фигурным катанием в возрасте 9 лет в Ледовом дворце под руководством Лидии Караваевой. С ее дочерью — Екатериной Давыдовой – Роман дебютировал на мировом юниорском чемпионате и выступал около 10 лет. Выигрывал чемпионат мира среди юниоров и "бронзу" чемпионата России.После завершения спортивной карьеры Роман является постоянным участником проектов Первого канала, продюсируемых Ильей Авербухом. Кроме этого, Костомаров снялся в телесериале "Жаркий лед" и фильмах "Близкий враг" и комедии "На измене".В первые дни января этого года фигурист выступал в шоу Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз".
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роман костомаров, общество, спорт, россия, здравоохранение в россии, новости
Стало известно о состоянии фигуриста Костомарова

РИА Новости: состояние фигуриста Романа Костомарова остается стабильно тяжелым

16:31 12.01.2023 (обновлено: 16:35 12.01.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФигурист Роман Костомаров
Фигурист Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает находиться в реанимации больницы в "Коммунарке", его состояние остается стабильно тяжелым. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Костомаров попал в реанимацию 10 января. По предварительным данным, у него была диагностирована пневмония. Позже фигуриста перевели в "Коммунарку", где ему проводят процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни.
"Состояние Костомарова не меняется, оно остается стабильно тяжелым", - сообщил собеседник агентства.
Роман Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота в активе пары две победы на чемпионатах мира, по три – на чемпионатах Европы и России и в Финале Гран-при. Также партнершами Костомарова в разные годы были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.
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Роману Костомарову 45 лет. Он начал заниматься фигурным катанием в возрасте 9 лет в Ледовом дворце под руководством Лидии Караваевой. С ее дочерью — Екатериной Давыдовой – Роман дебютировал на мировом юниорском чемпионате и выступал около 10 лет. Выигрывал чемпионат мира среди юниоров и "бронзу" чемпионата России.
После завершения спортивной карьеры Роман является постоянным участником проектов Первого канала, продюсируемых Ильей Авербухом. Кроме этого, Костомаров снялся в телесериале "Жаркий лед" и фильмах "Близкий враг" и комедии "На измене".
В первые дни января этого года фигурист выступал в шоу Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз".
 
Роман КостомаровОбществоСпортРоссияЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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