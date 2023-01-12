https://crimea.ria.ru/20230112/stalo-izvestno-o-sostoyanii-figurista-kostomarova-1126372509.html

Стало известно о состоянии фигуриста Костомарова

Стало известно о состоянии фигуриста Костомарова - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Стало известно о состоянии фигуриста Костомарова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает находиться в реанимации больницы в "Коммунарке", его состояние остается стабильно тяжелым... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T16:31

2023-01-12T16:31

2023-01-12T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает находиться в реанимации больницы в "Коммунарке", его состояние остается стабильно тяжелым. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.Костомаров попал в реанимацию 10 января. По предварительным данным, у него была диагностирована пневмония. Позже фигуриста перевели в "Коммунарку", где ему проводят процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни.Роман Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота в активе пары две победы на чемпионатах мира, по три – на чемпионатах Европы и России и в Финале Гран-при. Также партнершами Костомарова в разные годы были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.Роману Костомарову 45 лет. Он начал заниматься фигурным катанием в возрасте 9 лет в Ледовом дворце под руководством Лидии Караваевой. С ее дочерью — Екатериной Давыдовой – Роман дебютировал на мировом юниорском чемпионате и выступал около 10 лет. Выигрывал чемпионат мира среди юниоров и "бронзу" чемпионата России.После завершения спортивной карьеры Роман является постоянным участником проектов Первого канала, продюсируемых Ильей Авербухом. Кроме этого, Костомаров снялся в телесериале "Жаркий лед" и фильмах "Близкий враг" и комедии "На измене".В первые дни января этого года фигурист выступал в шоу Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз".

https://crimea.ria.ru/20230110/nikita-mikhalkov-rasskazal-o-svoem-sostoyanii-1126324896.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман костомаров, общество, спорт, россия, здравоохранение в россии, новости