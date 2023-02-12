https://crimea.ria.ru/20230212/stalo-izvestno-o-sostoyanii-kostomarova-posle-operatsiy-1126932865.html

Стало известно о состоянии Костомарова после операций

Стало известно о состоянии Костомарова после операций - РИА Новости Крым, 12.02.2023

Стало известно о состоянии Костомарова после операций

Российского спортсмена, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова "периодически приводят в сознание", он проходит курс лечебно-физической... РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T16:25

2023-02-12T16:25

2023-02-12T16:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Российского спортсмена, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова "периодически приводят в сознание", он проходит курс лечебно-физической культуры. Об этом со ссылкой на двукратного призера Олимпийских игр в конькобежном спорте Ивана Скобрева пишет РИА Новости Спорт."В сознание его приводят периодически. Сейчас все больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить (Костомаров) не может. Губами шевелит, пытается вставать, ворочается немножко. Оксана (Домнина — жена Костомарова - ред.) каждый день приходит", — отметил Скобрев в эфире НТВ.По словам спортсмена, сейчас идет обсуждение создания благотворительного фонда помощи олимпийскому чемпиону.Костомаров попал в больницу в начале года, а уже 10 января – в реанимацию из-за пневмонии и осложнений. Позже его перевели в "Коммунарку", где подключили к аппарату ЭКМО. 24 января появилась информация, что Костомарова отключили от ЭКМО и он чувствует себя лучше.На данный момент спортсмен находится в сознании и подключен к аппарату ИВЛ. В начале февраля стало известно, что фигуристу ампутировали часть ноги из-за гангрены. По информации источника, Костомарова в ближайшее время может ждать еще одна операция. Указывается, что речь может идти об ампутации пальцев рук.Читайте также на РИА Новости Крым:"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста КостомароваСостояние олимпийского чемпиона Костомарова улучшилось"Украинская русалка": Татьяне Навке - 45

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман костомаров, общество, здравоохранение в россии, спорт, новости