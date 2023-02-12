https://crimea.ria.ru/20230212/stalo-izvestno-o-sostoyanii-kostomarova-posle-operatsiy-1126932865.html
Стало известно о состоянии Костомарова после операций
Стало известно о состоянии Костомарова после операций - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Стало известно о состоянии Костомарова после операций
Российского спортсмена, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова "периодически приводят в сознание", он проходит курс лечебно-физической... РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T16:25
2023-02-12T16:25
2023-02-12T16:27
роман костомаров
общество
здравоохранение в россии
спорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0c/1126932747_0:816:2048:1968_1920x0_80_0_0_312efabc0c45bdc118071b174e85ba84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Российского спортсмена, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова "периодически приводят в сознание", он проходит курс лечебно-физической культуры. Об этом со ссылкой на двукратного призера Олимпийских игр в конькобежном спорте Ивана Скобрева пишет РИА Новости Спорт."В сознание его приводят периодически. Сейчас все больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить (Костомаров) не может. Губами шевелит, пытается вставать, ворочается немножко. Оксана (Домнина — жена Костомарова - ред.) каждый день приходит", — отметил Скобрев в эфире НТВ.По словам спортсмена, сейчас идет обсуждение создания благотворительного фонда помощи олимпийскому чемпиону.Костомаров попал в больницу в начале года, а уже 10 января – в реанимацию из-за пневмонии и осложнений. Позже его перевели в "Коммунарку", где подключили к аппарату ЭКМО. 24 января появилась информация, что Костомарова отключили от ЭКМО и он чувствует себя лучше.На данный момент спортсмен находится в сознании и подключен к аппарату ИВЛ. В начале февраля стало известно, что фигуристу ампутировали часть ноги из-за гангрены. По информации источника, Костомарова в ближайшее время может ждать еще одна операция. Указывается, что речь может идти об ампутации пальцев рук.Читайте также на РИА Новости Крым:"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста КостомароваСостояние олимпийского чемпиона Костомарова улучшилось"Украинская русалка": Татьяне Навке - 45
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0c/1126932747_0:624:2048:2160_1920x0_80_0_0_cc72323b30ca195cf35b32a9d4e1ae69.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман костомаров, общество, здравоохранение в россии, спорт, новости
Стало известно о состоянии Костомарова после операций
Олимпийский призер Скобрев: Костомарова периодически приводят в сознание и проводят ЛФК
16:25 12.02.2023 (обновлено: 16:27 12.02.2023)