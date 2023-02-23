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"У него все пошло не так": иммунолог оценила состояние Костомарова - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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"У него все пошло не так": иммунолог оценила состояние Костомарова
"У него все пошло не так": иммунолог оценила состояние Костомарова - РИА Новости Крым, 23.02.2023
"У него все пошло не так": иммунолог оценила состояние Костомарова
У госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова имеет место редкий случай отказа иммунной системы, поэтому никакие прогнозы по... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T10:50
2023-02-23T10:50
роман костомаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. У госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова имеет место редкий случай отказа иммунной системы, поэтому никакие прогнозы по его состоянию сделать нельзя. Об этом со ссылкой на врача-терапевта и иммунолога Ирину Ярцеву сообщает News.ru.По словам специалиста, спортсмен столкнулся с инфекцией, которая перешла в тяжелую пневмонию и очень быстро развилась."Случай Костомарова уникален тем, что у здорового, молодого 46-летнего спортсмена отказала иммунная система. &lt;...&gt; Для такого отказа нужны серьезные причины: ВИЧ, онкология, химиотерапия, убивающая иммунный ответ, — здесь мы понимаем, что происходит. А тут организм спортсмена, а спортсмены очень выносливые, говорит — все, больше не могу. Это не укладывается в привычные рамки", — считает Ярцева.Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.15 февраля СМИ сообщили, что состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что спортсмен не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого. Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться.Читайте также на РИА Новости Крым:"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуристаРоману Костомарову ампутировали стопы"Состояние крайне тяжелое": стало известно о здоровье Костомарова
https://crimea.ria.ru/20230208/glavnoe--zhivi-chto-izvestno-o-sostoyanii-figurista-kostomarova-1126859752.html
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роман костомаров, спорт, россия, здоровье, общество, новости, здравоохранение в россии
"У него все пошло не так": иммунолог оценила состояние Костомарова

Врач-иммунолог Ярцева: у фигуриста Костомарова редкий случай отказа иммунной системы

10:50 23.02.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФигурист Роман Костомаров
Фигурист Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. У госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова имеет место редкий случай отказа иммунной системы, поэтому никакие прогнозы по его состоянию сделать нельзя. Об этом со ссылкой на врача-терапевта и иммунолога Ирину Ярцеву сообщает News.ru.
"С самого начала у него все пошло не так, к сожалению. Все, что пытаются делать врачи, это что-то невероятное, в таких случаях очень мало шансов на выживание. Никаких прогнозов никто давать не может, слишком агрессивное течение", — сказала она.
По словам специалиста, спортсмен столкнулся с инфекцией, которая перешла в тяжелую пневмонию и очень быстро развилась.
"Случай Костомарова уникален тем, что у здорового, молодого 46-летнего спортсмена отказала иммунная система. <...> Для такого отказа нужны серьезные причины: ВИЧ, онкология, химиотерапия, убивающая иммунный ответ, — здесь мы понимаем, что происходит. А тут организм спортсмена, а спортсмены очень выносливые, говорит — все, больше не могу. Это не укладывается в привычные рамки", — считает Ярцева.
Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 16:43
"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста Костомарова
15 февраля СМИ сообщили, что состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что спортсмен не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого. Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться.
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Роман КостомаровСпортРоссияЗдоровьеОбществоНовостиЗдравоохранение в России
 
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