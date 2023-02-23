"У него все пошло не так": иммунолог оценила состояние Костомарова
Врач-иммунолог Ярцева: у фигуриста Костомарова редкий случай отказа иммунной системы
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. У госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова имеет место редкий случай отказа иммунной системы, поэтому никакие прогнозы по его состоянию сделать нельзя. Об этом со ссылкой на врача-терапевта и иммунолога Ирину Ярцеву сообщает News.ru.
"С самого начала у него все пошло не так, к сожалению. Все, что пытаются делать врачи, это что-то невероятное, в таких случаях очень мало шансов на выживание. Никаких прогнозов никто давать не может, слишком агрессивное течение", — сказала она.
По словам специалиста, спортсмен столкнулся с инфекцией, которая перешла в тяжелую пневмонию и очень быстро развилась.
"Случай Костомарова уникален тем, что у здорового, молодого 46-летнего спортсмена отказала иммунная система. <...> Для такого отказа нужны серьезные причины: ВИЧ, онкология, химиотерапия, убивающая иммунный ответ, — здесь мы понимаем, что происходит. А тут организм спортсмена, а спортсмены очень выносливые, говорит — все, больше не могу. Это не укладывается в привычные рамки", — считает Ярцева.
Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.
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15 февраля СМИ сообщили, что состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что спортсмен не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого. Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться.
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