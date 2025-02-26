https://crimea.ria.ru/20250226/gde-v-krymu-v-sredu-proydet-sneg-1144458234.html
Где в Крыму в среду пройдет снег
Где в Крыму в среду пройдет снег - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Где в Крыму в среду пройдет снег
В среду в Крыму преимущественно без осадков, лишь днем в южных и восточных районах вероятен небольшой снег. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T00:01
2025-02-26T00:01
2025-02-26T00:01
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В среду в Крыму преимущественно без осадков, лишь днем в южных и восточных районах вероятен небольшой снег. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем +1...+3.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +3...+5 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем снег. Ночью от -5 до нуля, днем столбики термометров покажут +3...+5 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью -3...-5 градусов, днем +3...+5.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Где в Крыму в среду пройдет снег
В среду в Крыму в южных и восточных районах вероятен небольшой снег
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В среду в Крыму преимущественно без осадков, лишь днем в южных и восточных районах вероятен небольшой снег. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, на южном побережье 0…-2, днем +1…+6 градусов, в горах -2…-7", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем +1...+3.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +3...+5 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем снег. Ночью от -5 до нуля, днем столбики термометров покажут +3...+5 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью -3...-5 градусов, днем +3...+5.
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