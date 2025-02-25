https://crimea.ria.ru/20250225/chudesnoe-spasenie-koshki-musi-i-rezolyutsiya-oon--glavnoe-za-den-1144476419.html

Чудесное спасение кошки Муси и резолюция ООН – главное за день

Чудесное спасение кошки Муси и резолюция ООН – главное за день - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Чудесное спасение кошки Муси и резолюция ООН – главное за день

Кошку Мусю на Ласточкином гнезде, сброшенную с большой высоты посетителем, спасли альпинисты и сотрудники МЧС. Более полутысячи школ закрыты в России из-за... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T22:30

2025-02-25T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Кошку Мусю на Ласточкином гнезде, сброшенную с большой высоты посетителем, спасли альпинисты и сотрудники МЧС. Более полутысячи школ закрыты в России из-за роста ОРВИ, а в Крыму до 2 тысяч в сутки выросло число вызовов "скорой" из-за высокой температуры. 10 школ ушли на карантин в Крыму из-за гриппа и ОРВИ, а в Севастополе на "дистант" по этой же причине отправили 200 классов. Демократические выборы на Украине невозможны, считает политолог Владимир Шаповалов.Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал враждебные резолюции в ООН по урегулированию на Украине. СБУ обвинила певца Shaman в том, что он поддерживает политику президента Владимира Путина и поддерживает действия России на Украине. Кабмин выделил 44 млрд рублей на выплаты жителям Курской области, а на поддержку растениеводства в Крыму направлено 840 миллионов рублей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Чудесное спасение кошки МусиКошка Муся, которую посетитель дворца-замка "Ласточикно гнездо" сбросил со смотровой площадки, выжила после падения. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко. Чуть позже началась операция по спасению животного. В конце концов Мусю подняли на скалу альпинисты, и она оказалась вне опасности, сообщили в МЧС РК.По данным волонтеров, после падения в море животному, по-видимому, удалось выбраться на скалы, где она провела почти трое суток без пищи и воды в одной из расщелин.ОРВИ атакует РоссиюВ России отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями, в связи с чем по стране на карантин закрыто более 500 школ. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Роспотребнадзора."По итогам восьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев достигло 993 тысяч", – сказано в сообщении.Как сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко, в Крыму до двух тысяч вызовов в сутки выросло число вызовов скорой помощи, больше всего вызовов регистрируют в Симферополе.По информации главного специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктории Гудзь, а Крыму были полностью закрыты 10 школ из-за ОРВИ. Также в Севастополе превышен эпидемиологический порог по ОРВИ на 5,3% – за прошедшую неделю заболели более пяти тысяч человек.В Севастополе в связи с ростом заболеваемости ОРВИ переведены на дистанционное обучение три школы и около 200 классов, а также 19 групп в детсадах находятся на карантине. Дальнейшее закрытие школ пока не планируется. Об этом рассказал директор департамента образования и науки Максим Кривонос.Выборы на Украине невозможныРежим Владимира Зеленского будет всячески препятствовать проведению выборов на Украине, и даже в случае их назначения в избирательной кампании не позволят участвовать оппозиционным партиям. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов."Киевский режим будет стремиться максимально тормозить процесс проведения выборов. В то же время очевидно, что по мере продвижения переговорного процесса давление со стороны Соединенных Штатов и некоторых других западных стран по этому вопросу будет возрастать, и рано или поздно Зеленскому придется уступить", – сказал он.Киев не согласен сесть за стол переговоровГоссекретарь США Марко Рубио акцентировал, что США пытаются "усадить" ООН за стол переговоров, а "враждебные" резолюции по отношению к любой из сторон не способствуют решению конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью американскому порталу Breitbart, пишет РИА Новости."Дональд Трамп хочет закончить эту войну. Мы не ощущали, что это способствовало (завершению конфликта – ред.), если честно, – иметь нечто в ООН, враждебное по отношению к любой из сторон. Мы пытаемся усадить этих ребят за стол переговоров. К сожалению, Украина была не согласна и они хотели продвигать свою резолюцию", – заявил он.СБУ заинтересовались певцом ShamanСлужба безопасности Украины заочно обвинила российского певца Ярослава Дронова, известного как Shaman, в признании законности действий России и Вооруженных сил РФ на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.Как указали в СБУ, "вина" артиста состоит в том, что он публично поддерживает действия российского руководства, прославляет российских военнослужащих, участвующих в спецоперации и регулярно выступает на концертах и массовых акциях в поддержку президента РФ Владимира Путина и российской армии.Выплаты жителям Курской областиПравительство России выделило 44 миллиарда рублей на новые ежемесячные выплаты жителям Курской области, чье имущество было утрачено при атаках ВСУ. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин."Жители Курской области, чье имущество первой необходимости было утрачено, будут получать ежемесячные выплаты. На это предусмотрено почти 44 млрд рублей. Распоряжение о выделении на эти цели подписано", – сказано в тексте документа.Растениеводы Крыма получили деньгиВ Республике Крым на помощь растениеводам в 2025 году выделено 840 миллионов рублей. Из них 484 миллиона предназначены на поддержку закладки многолетних насаждений. Об этом заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк."Из этих 840 миллионов 484 миллиона – это на закладку многолетних насаждений, в том числе установку шпалеры и противоградовой сетки. Особенностью этой поддержки является то, что это у нас финансовое обеспечение. То есть это деньги, которые можно будет получить до того, как будет заложен сад или орешник", – сказал министр в ходе своего эфира на платформе "ВКонтакте".

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https://crimea.ria.ru/20250225/otkryta-prodazha-biletov-na-letniy-poezd-chelyabinsk--sevastopol-1144470313.html

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https://crimea.ria.ru/20250225/kakoe-buduschee-zhdet-zelenskogo--prognoz-eksperta-1144469061.html

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https://crimea.ria.ru/20250225/kupit-dom-za-matkapital-teper-mozhno-tolko-posle-otsenki-zhilya---sfr-1144454830.html

https://crimea.ria.ru/20250225/krymchanka-pobedila-na-konkurse-krasoty-miss-evropa-2025-1144472055.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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