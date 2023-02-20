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"Состояние крайне тяжелое": стало известно о здоровье Костомарова - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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"Состояние крайне тяжелое": стало известно о здоровье Костомарова
"Состояние крайне тяжелое": стало известно о здоровье Костомарова - РИА Новости Крым, 20.02.2023
"Состояние крайне тяжелое": стало известно о здоровье Костомарова
Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое из-за поражения части мозга. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T15:12
2023-02-20T15:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое из-за поражения части мозга. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает РИА Новости.Что случилось с Романом КостомаровымФигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.Врачи воздерживаются от прогнозов по Костомарову15 февраля СМИ сообщили, что состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что спортсмен не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого.Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться.Костомаров завоевал золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота, в активе дуэта две победы на чемпионатах мира, по три – на чемпионатах Европы и России и в Финале Гран-при. В разное время партнершами Костомарова были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.Читайте также на РИА Новости Крым:"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста КостомароваСостояние Романа Костомарова: фигуристу ампутировали пальцы рукСтало известно о состоянии фигуриста Костомарова
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роман костомаров, общество, спорт, новости
"Состояние крайне тяжелое": стало известно о здоровье Костомарова

Состояние Костомарова крайне тяжелое из-за поражения части мозга - СМИ

15:12 20.02.2023 (обновлено: 15:13 20.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое из-за поражения части мозга. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает РИА Новости.
"Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое", - сказал собеседник агентства.

Что случилось с Романом Костомаровым

Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.

Врачи воздерживаются от прогнозов по Костомарову

15 февраля СМИ сообщили, что состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что спортсмен не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого.
Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться.
"Нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно", – цитирует доктора издание "Аргументы и Факты".
Костомаров завоевал золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота, в активе дуэта две победы на чемпионатах мира, по три – на чемпионатах Европы и России и в Финале Гран-при. В разное время партнершами Костомарова были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.
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