https://crimea.ria.ru/20230220/sostoyanie-krayne-tyazheloe-stalo-izvestno-o-zdorove-kostomarova-1127103223.html

"Состояние крайне тяжелое": стало известно о здоровье Костомарова

"Состояние крайне тяжелое": стало известно о здоровье Костомарова - РИА Новости Крым, 20.02.2023

"Состояние крайне тяжелое": стало известно о здоровье Костомарова

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое из-за поражения части мозга. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T15:12

2023-02-20T15:12

2023-02-20T15:13

роман костомаров

общество

спорт

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074275_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_504ad64296b1090817eb1477b2750d89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое из-за поражения части мозга. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает РИА Новости.Что случилось с Романом КостомаровымФигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.Врачи воздерживаются от прогнозов по Костомарову15 февраля СМИ сообщили, что состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что спортсмен не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого.Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться.Костомаров завоевал золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота, в активе дуэта две победы на чемпионатах мира, по три – на чемпионатах Европы и России и в Финале Гран-при. В разное время партнершами Костомарова были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.Читайте также на РИА Новости Крым:"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста КостомароваСостояние Романа Костомарова: фигуристу ампутировали пальцы рукСтало известно о состоянии фигуриста Костомарова

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман костомаров, общество, спорт, новости