https://crimea.ria.ru/20230216/chto-proiskhodit-s-kostomarovym---vrach-1127014384.html

Что происходит с Костомаровым - врач

Что происходит с Костомаровым - врач - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Что происходит с Костомаровым - врач

Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшилось, однако ситуация может меняться, пишут "Аргументы и Факты" со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T11:38

2023-02-16T11:38

2023-02-16T11:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшилось, однако ситуация может меняться, пишут "Аргументы и Факты" со ссылкой на главного врача клиники "Коммунарка" Денис Проценко.Состояние Костомарова"Нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно", – цитирует доктора издание.По его словам, сейчас Костомаров дышит самостоятельно. Тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией постепенно разрешается , мочевыводящая функция почек восстанавливается. При этом практически все органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции.Что делают врачиПо словам Проценко спортсмен находится под постоянным наблюдением, с ним непрерывно работает целая команда московских медиков федерального уровня. В первые несколько суток врачебные консилиумы проводились дважды в сутки, сейчас такой необходимости нет.При этом супруга чемпиона Оксана Домнина находится в клинике постоянно и высоко оценивает работу медиков, пишет издание.Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где провели процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. Спустя некоторое время спортсмена на фоне улучшения состояния отключили от этой системы. Однако в начале февраля стало известно, что фигуристу ампутировали часть ноги из-за гангрены.14 февраля олимпийскому чемпиону ампутировали несколько пальцев рук. На следующий день после второй операции его состояние резко ухудшилось, у фигуриста развился фиброз левого легкого. Cпортсмен снова перестал самостоятельно дышать и находился под седацией.Читайте также на РИА Новости Крым:Состояние Романа Костомарова: фигуристу ампутировали пальцы рук"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста КостомароваСтало известно о состоянии фигуриста Костомарова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман костомаров, общество, спорт, здоровье, россия, новости