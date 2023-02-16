Рейтинг@Mail.ru
Что происходит с Костомаровым - врач - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230216/chto-proiskhodit-s-kostomarovym---vrach-1127014384.html
Что происходит с Костомаровым - врач
Что происходит с Костомаровым - врач - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Что происходит с Костомаровым - врач
Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшилось, однако ситуация может меняться, пишут "Аргументы и Факты" со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T11:38
2023-02-16T11:38
роман костомаров
общество
спорт
здоровье
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/10/1127014083_0:101:3077:1831_1920x0_80_0_0_c01df6b534a3a6a78092ce6c76b72418.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшилось, однако ситуация может меняться, пишут "Аргументы и Факты" со ссылкой на главного врача клиники "Коммунарка" Денис Проценко.Состояние Костомарова"Нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно", – цитирует доктора издание.По его словам, сейчас Костомаров дышит самостоятельно. Тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией постепенно разрешается , мочевыводящая функция почек восстанавливается. При этом практически все органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции.Что делают врачиПо словам Проценко спортсмен находится под постоянным наблюдением, с ним непрерывно работает целая команда московских медиков федерального уровня. В первые несколько суток врачебные консилиумы проводились дважды в сутки, сейчас такой необходимости нет.При этом супруга чемпиона Оксана Домнина находится в клинике постоянно и высоко оценивает работу медиков, пишет издание.Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где провели процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. Спустя некоторое время спортсмена на фоне улучшения состояния отключили от этой системы. Однако в начале февраля стало известно, что фигуристу ампутировали часть ноги из-за гангрены.14 февраля олимпийскому чемпиону ампутировали несколько пальцев рук. На следующий день после второй операции его состояние резко ухудшилось, у фигуриста развился фиброз левого легкого. Cпортсмен снова перестал самостоятельно дышать и находился под седацией.Читайте также на РИА Новости Крым:Состояние Романа Костомарова: фигуристу ампутировали пальцы рук"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста КостомароваСтало известно о состоянии фигуриста Костомарова
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/10/1127014083_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_dc20d290008569a9dcc74c6328f51cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман костомаров, общество, спорт, здоровье, россия, новости
Что происходит с Костомаровым - врач

Доктор Проценко рассказал о состоянии фигуриста Костомарова

11:38 16.02.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоман Костомаров
Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшилось, однако ситуация может меняться, пишут "Аргументы и Факты" со ссылкой на главного врача клиники "Коммунарка" Денис Проценко.

Состояние Костомарова

"Нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно", – цитирует доктора издание.
По его словам, сейчас Костомаров дышит самостоятельно. Тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией постепенно разрешается , мочевыводящая функция почек восстанавливается. При этом практически все органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции.

Что делают врачи

По словам Проценко спортсмен находится под постоянным наблюдением, с ним непрерывно работает целая команда московских медиков федерального уровня. В первые несколько суток врачебные консилиумы проводились дважды в сутки, сейчас такой необходимости нет.
При этом супруга чемпиона Оксана Домнина находится в клинике постоянно и высоко оценивает работу медиков, пишет издание.
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где провели процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. Спустя некоторое время спортсмена на фоне улучшения состояния отключили от этой системы. Однако в начале февраля стало известно, что фигуристу ампутировали часть ноги из-за гангрены.
14 февраля олимпийскому чемпиону ампутировали несколько пальцев рук. На следующий день после второй операции его состояние резко ухудшилось, у фигуриста развился фиброз левого легкого. Cпортсмен снова перестал самостоятельно дышать и находился под седацией.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Состояние Романа Костомарова: фигуристу ампутировали пальцы рук
"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста Костомарова
Стало известно о состоянии фигуриста Костомарова
Роман КостомаровОбществоСпортЗдоровьеРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:44Политолог раскрыл смысл слов Блинкена об отказе от захвата Крыма
13:29Кешбэка не будет: в этом году туристам не вернут деньги за отдых
13:22Спустя 11 суток в Турции из-под завалов спасли девушку
13:10Севастополец развращал девочку в соцсетях – приговор суда
12:53Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на Украине
12:11Потерял управление: под Симферополем легковушка съехала в кювет
12:00Аксенов раскритиковал подчиненных за дефицит лекарств в Крыму
11:52Страшные цифры: число жертв землетрясения в Турции снова выросло
11:49Материнский капитал в Херсонской области – сколько выдано сертификатов
11:46Число заболевших растет: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
11:38Что происходит с Костомаровым - врач
11:29В Севастополе при ремонте кровли на детскую кроватку рухнул потолок
11:12Как статус страны-налогового убежища отразится на экономике России
11:01Российские силы заняли основные высоты в районе Артемовска
10:42В Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машины
10:31Байкал трясет: в акватории озера произошло землетрясение в 5,9 балла
10:22Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробности
10:19Госдеп США не хочет подталкивать Украину к захвату Крыма – СМИ
10:12Ситуация на Керченской переправе 16 февраля - погода и трафик
10:03Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску транспорта
Лента новостейМолния