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Состояние Костомарова резко ухудшилось - что известно
Состояние Костомарова резко ухудшилось - что известно - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Состояние Костомарова резко ухудшилось - что известно
Состояние фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова резко ухудшилось после второй операции. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T10:32
2023-02-15T10:32
2023-02-15T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости Крым. Состояние фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова резко ухудшилось после второй операции. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник. Сообщается, что спортсмен не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого.14 февраля олимпийскому чемпиону ампутировали несколько пальцев рук.Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где провели процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. Спустя некоторое время спортсмена на фоне улучшения состояния отключили от этой системы. Однако в начале февраля стало известно, что фигуристу ампутировали часть ноги из-за гангрены. Читайте также на РИА Новости Крым:"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста КостомароваРоману Костомарову ампутировали стопыСостояние олимпийского чемпиона Костомарова улучшилось
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роман костомаров, здоровье, общество, спорт, россия, новости
Состояние Костомарова резко ухудшилось - что известно
"Известия": состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
10:32 15.02.2023 (обновлено: 10:34 15.02.2023)