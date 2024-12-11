Рейтинг@Mail.ru
В России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русского - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241211/v-rossii-zapretili-zachislyat-v-shkoly-detey-migrantov-bez-znaniya-russkogo-1142549713.html
В России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русского
В России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русского - РИА Новости Крым, 11.12.2024
В России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русского
Детей мигрантов не будут принимать в школы в России без знания русского языка. Соответствующий закон приняли в Госдуме, сообщил ее председатель Вячеслав... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T13:32
2024-12-11T13:32
государственная дума рф
закон и право
вячеслав володин
мигранты
общество
дети
школа
образование в россии
русский язык
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/02/1140058077_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a8a59b0a8cd347787fdb259bfce1c98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Детей мигрантов не будут принимать в школы в России без знания русского языка. Соответствующий закон приняли в Госдуме, сообщил ее председатель Вячеслав Володин.Накануне законопроект был принят в первом чтении. По словам Володина, этот документ обяжет проводить проверку законности нахождения ребенка на территории РФ, а также его уровня знания русского языка при приеме в общеобразовательные организации.По данным председателя Госдумы, на начало учебного года, более 40% детей мигрантов в российских школах плохо владеют русским языком или вовсе его не знают.Володин напомнил, что с начала года Госдумой было принято 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверкуПутин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/02/1140058077_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e7fa0e6889c4ae738b748c2ae908a96a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, закон и право, вячеслав володин, мигранты, общество, дети, школа, образование в россии, русский язык, новости
В России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русского

В России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка

13:32 11.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольник
Школьник - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Детей мигрантов не будут принимать в школы в России без знания русского языка. Соответствующий закон приняли в Госдуме, сообщил ее председатель Вячеслав Володин.
"Прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка", - написал он в своем Telegram-канале.
Накануне законопроект был принят в первом чтении. По словам Володина, этот документ обяжет проводить проверку законности нахождения ребенка на территории РФ, а также его уровня знания русского языка при приеме в общеобразовательные организации.
По данным председателя Госдумы, на начало учебного года, более 40% детей мигрантов в российских школах плохо владеют русским языком или вовсе его не знают.
Володин напомнил, что с начала года Госдумой было принято 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверку
Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев
В Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов
 
Государственная Дума РФЗакон и правоВячеслав ВолодинМигрантыОбществодетиШколаОбразование в РоссииРусский языкНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Мобильная связь в Крыму: российские операторы меняют условия
15:38В Севастополе подрядчик обманул бюджет на обустройстве урочища Ласпи
15:34Минздрав проверит данные о запрещенных приемах в роддоме Симферополя
15:15Часть Евпатории осталась без света из-за аварии
14:59Авария на сетях обесточила 20 улиц Симферополя
14:54Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области
14:51Вся Абхазия осталась без электричества
14:42Морозы до -12 идут в Крым - когда ждать удара непогоды
14:32Новости СВО: Украина лишилась почти полутора тысяч боевиков за сутки
14:18Россиян призвали воздержаться от поездок в США – заявление МИД
14:06Введут ли Франция и Польша свои войска на Украину
13:55Над Черным морем пронесутся смерчи
13:32В России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русского
13:25Путин и Орбан обсудили ситуацию на Украине
13:19В Кремле сделали заявление по Сирии
12:51Ильдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в Севастополе
12:33В Приднестровье ввели чрезвычайное положение
12:22Севастопольские пиротехники обезвредили ударный БПЛА в Курской области
12:12Новости Таганрога: мэр обратилась к горожанам после ракетной атаки
11:39Крымский холокост: истории расстрелянных семей
Лента новостейМолния