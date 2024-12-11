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В России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русского
В России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русского - РИА Новости Крым, 11.12.2024
В России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русского
Детей мигрантов не будут принимать в школы в России без знания русского языка. Соответствующий закон приняли в Госдуме, сообщил ее председатель Вячеслав... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T13:32
2024-12-11T13:32
2024-12-11T13:32
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закон и право
вячеслав володин
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школа
образование в россии
русский язык
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Детей мигрантов не будут принимать в школы в России без знания русского языка. Соответствующий закон приняли в Госдуме, сообщил ее председатель Вячеслав Володин.Накануне законопроект был принят в первом чтении. По словам Володина, этот документ обяжет проводить проверку законности нахождения ребенка на территории РФ, а также его уровня знания русского языка при приеме в общеобразовательные организации.По данным председателя Госдумы, на начало учебного года, более 40% детей мигрантов в российских школах плохо владеют русским языком или вовсе его не знают.Володин напомнил, что с начала года Госдумой было принято 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверкуПутин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов
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государственная дума рф, закон и право, вячеслав володин, мигранты, общество, дети, школа, образование в россии, русский язык, новости
В России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русского
В России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка