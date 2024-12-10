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Почти половина детей мигрантов плохо знают русский язык – Володин - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Почти половина детей мигрантов плохо знают русский язык – Володин
Почти половина детей мигрантов плохо знают русский язык – Володин - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Почти половина детей мигрантов плохо знают русский язык – Володин
В России в первом чтении принят закон, который запретит зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщил председатель Госдумы... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T14:50
2024-12-10T14:50
государственная дума рф
вячеслав володин
мигранты
закон и право
русский язык
новости
школа
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В России в первом чтении принят закон, который запретит зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его данным, согласно данным на начало учебного года, более 40% детей мигрантов в российских школах плохо владеют русским языком или вовсе его не знают.Володин сообщил, что принять законопроект во втором и третьем чтениях планируется в среду, 11 декабря. Документ обяжет проводить проверку законности нахождения ребенка на территории РФ, а также его уровня знания русского языка при приеме в общеобразовательные организации. "Те, кто приезжает в нашу страну, должны знать русский язык, уважать культуру и историю, строго соблюдать законы Российской Федерации", - подчеркнул он.Государственная дума России ранее приняла закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции, сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин. До этого в России приняли закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантовПрием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверку
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государственная дума рф, вячеслав володин, мигранты, закон и право, русский язык, новости, школа, россия
Почти половина детей мигрантов плохо знают русский язык – Володин

Володин: 41% детей мигрантов в школах России не знают русского языка

14:50 10.12.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВо время урока русского языка. Архивное фото
Во время урока русского языка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В России в первом чтении принят закон, который запретит зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его данным, согласно данным на начало учебного года, более 40% детей мигрантов в российских школах плохо владеют русским языком или вовсе его не знают.
"По данным выборочного мониторинга, на начало учебного года сложности со знанием русского языка — у 41% детей мигрантов", - написал он в своем Telegram-канале.
Володин сообщил, что принять законопроект во втором и третьем чтениях планируется в среду, 11 декабря.
Документ обяжет проводить проверку законности нахождения ребенка на территории РФ, а также его уровня знания русского языка при приеме в общеобразовательные организации.
"Те, кто приезжает в нашу страну, должны знать русский язык, уважать культуру и историю, строго соблюдать законы Российской Федерации", - подчеркнул он.
Государственная дума России ранее приняла закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции, сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин. До этого в России приняли закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.
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Государственная Дума РФВячеслав ВолодинМигрантыЗакон и правоРусский языкНовостиШколаРоссия
 
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