https://crimea.ria.ru/20241210/pochti-polovina-detey-migrantov-plokho-znayut-russkiy-yazyk--volodin-1142527850.html

Почти половина детей мигрантов плохо знают русский язык – Володин

Почти половина детей мигрантов плохо знают русский язык – Володин - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Почти половина детей мигрантов плохо знают русский язык – Володин

В России в первом чтении принят закон, который запретит зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщил председатель Госдумы... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T14:50

2024-12-10T14:50

2024-12-10T14:50

государственная дума рф

вячеслав володин

мигранты

закон и право

русский язык

новости

школа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111742/11/1117421121_0:64:2724:1596_1920x0_80_0_0_f4c3e776bafda6b7e79d908d22f50c17.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В России в первом чтении принят закон, который запретит зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его данным, согласно данным на начало учебного года, более 40% детей мигрантов в российских школах плохо владеют русским языком или вовсе его не знают.Володин сообщил, что принять законопроект во втором и третьем чтениях планируется в среду, 11 декабря. Документ обяжет проводить проверку законности нахождения ребенка на территории РФ, а также его уровня знания русского языка при приеме в общеобразовательные организации. "Те, кто приезжает в нашу страну, должны знать русский язык, уважать культуру и историю, строго соблюдать законы Российской Федерации", - подчеркнул он.Государственная дума России ранее приняла закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции, сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин. До этого в России приняли закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантовПрием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверку

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, вячеслав володин, мигранты, закон и право, русский язык, новости, школа, россия