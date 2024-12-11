https://crimea.ria.ru/20241211/v-kremle-sdelali-zayavlenie-po-sirii-1142549370.html

В Кремле сделали заявление по Сирии

В Кремле сделали заявление по Сирии - РИА Новости Крым, 11.12.2024

В Кремле сделали заявление по Сирии

Россия рассчитывает на стабилизацию обстановки в Сирии для скорейшего выхода ситуации в законное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T13:19

2024-12-11T13:19

2024-12-11T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Россия рассчитывает на стабилизацию обстановки в Сирии для скорейшего выхода ситуации в законное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также добавил, что в свое время Россия выполнила свою миссию, оказав помощь Сирии.8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. При этом уточняется, что Россия в переговорах не участвовала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранит ли Россия военное присутствие в Сирии - ответ КремляПутин лично принял решение о предоставлении убежища Асаду - Кремль Как события в Сирии могут отразиться на Украине – мнение

сирия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, кремль, дмитрий песков, в мире, ближний восток, политика, новости