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В Кремле сделали заявление по Сирии - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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В Кремле сделали заявление по Сирии
В Кремле сделали заявление по Сирии - РИА Новости Крым, 11.12.2024
В Кремле сделали заявление по Сирии
Россия рассчитывает на стабилизацию обстановки в Сирии для скорейшего выхода ситуации в законное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T13:19
2024-12-11T13:19
сирия
кремль
дмитрий песков
в мире
ближний восток
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Россия рассчитывает на стабилизацию обстановки в Сирии для скорейшего выхода ситуации в законное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также добавил, что в свое время Россия выполнила свою миссию, оказав помощь Сирии.8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. При этом уточняется, что Россия в переговорах не участвовала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранит ли Россия военное присутствие в Сирии - ответ КремляПутин лично принял решение о предоставлении убежища Асаду - Кремль Как события в Сирии могут отразиться на Украине – мнение
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РИА Новости Крым
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сирия, кремль, дмитрий песков, в мире, ближний восток, политика, новости
В Кремле сделали заявление по Сирии

Россия хочет скорейшей стабилизации обстановки в Сирии – Песков

13:19 11.12.2024
 
© Фото : SANAГород Эс-Сувейда, Сирия. Архивное фото
Город Эс-Сувейда, Сирия. Архивное фото
© Фото : SANA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Россия рассчитывает на стабилизацию обстановки в Сирии для скорейшего выхода ситуации в законное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, конечно, хотели бы видеть скорейшую стабилизацию, так или иначе, обстановки в стране с тем, чтобы впоследствии выйти уже в какие-то перспективы привода ситуации в законное русло", - цитирует Пескова РИА Новости.
Он также добавил, что в свое время Россия выполнила свою миссию, оказав помощь Сирии.
"Россия помогла Сирийской Арабской Республике в свое время справиться с террористами и помогла выйти на стабилизацию ситуации после того, как эта ситуации угрожала всему региону. И потратила для этого очень много усилий, и тогда Россия выполнила свою миссию. А дальше уже руководство Асада собственно работало в своей стране", - сказал он.
8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. При этом уточняется, что Россия в переговорах не участвовала.
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