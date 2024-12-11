https://crimea.ria.ru/20241211/ataka-vsu-na-rostovskuyu-oblast-prodolzhaetsya---otrabotala-pvo--1142544188.html

Атака ВСУ на Ростовскую область продолжается - отработала ПВО

Атака ВСУ на Ростовскую область продолжается - отработала ПВО - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Атака ВСУ на Ростовскую область продолжается - отработала ПВО

Украинский беспилотник сбит над Каменском в Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T10:00

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россия

новости

ростовская область

юрий слюсарь

пво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над Каменском в Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.В ночь на среду ВСУ атаковали Таганрог ракетами. По данным врио губернатора, в результате ЧП повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, пострадавших нет. При ракетной атаке повреждена котельная, часть жилых домов осталась без отопления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Таганрог ракетами – что известно Таганрог после атаки ВСУ - повреждена котельная, в домах нет теплаВ Брянске после атаки ВСУ загорелся производственный объект

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ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, ростовская область, юрий слюсарь, пво, всу (вооруженные силы украины)