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Атака ВСУ на Ростовскую область продолжается - отработала ПВО - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Атака ВСУ на Ростовскую область продолжается - отработала ПВО
Атака ВСУ на Ростовскую область продолжается - отработала ПВО - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Атака ВСУ на Ростовскую область продолжается - отработала ПВО
Украинский беспилотник сбит над Каменском в Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T10:00
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россия
новости
ростовская область
юрий слюсарь
пво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над Каменском в Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.В ночь на среду ВСУ атаковали Таганрог ракетами. По данным врио губернатора, в результате ЧП повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, пострадавших нет. При ракетной атаке повреждена котельная, часть жилых домов осталась без отопления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Таганрог ракетами – что известно Таганрог после атаки ВСУ - повреждена котельная, в домах нет теплаВ Брянске после атаки ВСУ загорелся производственный объект
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россия, новости, ростовская область, юрий слюсарь, пво, всу (вооруженные силы украины)
Атака ВСУ на Ростовскую область продолжается - отработала ПВО

В Ростовской области над Каменском силы ПВО сбили беспилотник

10:00 11.12.2024
 
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над Каменском в Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Средства ПВО сработали под Каменском. Уничтожен 1 БПЛА противника. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", - проинформировал он в своем Telegram-канале.
В ночь на среду ВСУ атаковали Таганрог ракетами. По данным врио губернатора, в результате ЧП повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, пострадавших нет. При ракетной атаке повреждена котельная, часть жилых домов осталась без отопления.
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