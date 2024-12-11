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В Брянске после атаки ВСУ загорелся производственный объект - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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В Брянске после атаки ВСУ загорелся производственный объект
В Брянске после атаки ВСУ загорелся производственный объект - РИА Новости Крым, 11.12.2024
В Брянске после атаки ВСУ загорелся производственный объект
В результате атаки беспилотников на Брянскую область возник пожар на производственном объекте в Брянске, на данный момент возгорание ликвидировано. Об этом... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T08:00
2024-12-11T08:07
брянск
брянская область
обстрелы брянской области
александр богомаз
министерство обороны рф
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников на Брянскую область возник пожар на производственном объекте в Брянске, на данный момент возгорание ликвидировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По данным Минобороны России, в течение ночи над Брянской областью перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотников самолетного типа.Пострадавших в результате атаки нет, добавил губернатор.В ночь на среду ВСУ атаковали Таганрог ракетами. По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, пострадавших нет.Глава города Светлана Камбулов сообщила, что в результате атаки повреждена котельная, из-за чего 27 многоквартирных домов остались без тепла. Восстановительные работы планируют завершить в среду к полудню.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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брянск, брянская область, обстрелы брянской области, александр богомаз, министерство обороны рф, происшествия, пожар, новости
В Брянске после атаки ВСУ загорелся производственный объект

В Брянске загорелся производственный объект после атаки беспилотников ВСУ

08:00 11.12.2024 (обновлено: 08:07 11.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников на Брянскую область возник пожар на производственном объекте в Брянске, на данный момент возгорание ликвидировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта. В настоящее время, благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России по Брянской области, возгорание ликвидировано", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны России, в течение ночи над Брянской областью перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотников самолетного типа.
Пострадавших в результате атаки нет, добавил губернатор.
В ночь на среду ВСУ атаковали Таганрог ракетами. По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, пострадавших нет.
Глава города Светлана Камбулов сообщила, что в результате атаки повреждена котельная, из-за чего 27 многоквартирных домов остались без тепла. Восстановительные работы планируют завершить в среду к полудню.
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БрянскБрянская областьОбстрелы Брянской областиАлександр БогомазМинистерство обороны РФПроисшествияПожарНовости
 
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