https://crimea.ria.ru/20241211/v-bryanske-posle-ataki-vsu-zagorelsya-proizvodstvennyy-obekt-1142543056.html

В Брянске после атаки ВСУ загорелся производственный объект

В Брянске после атаки ВСУ загорелся производственный объект - РИА Новости Крым, 11.12.2024

В Брянске после атаки ВСУ загорелся производственный объект

В результате атаки беспилотников на Брянскую область возник пожар на производственном объекте в Брянске, на данный момент возгорание ликвидировано. Об этом... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T08:00

2024-12-11T08:00

2024-12-11T08:07

брянск

брянская область

обстрелы брянской области

александр богомаз

министерство обороны рф

происшествия

пожар

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050893_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2db8ab118b59821d4653fcc3996e68bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников на Брянскую область возник пожар на производственном объекте в Брянске, на данный момент возгорание ликвидировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По данным Минобороны России, в течение ночи над Брянской областью перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотников самолетного типа.Пострадавших в результате атаки нет, добавил губернатор.В ночь на среду ВСУ атаковали Таганрог ракетами. По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, пострадавших нет.Глава города Светлана Камбулов сообщила, что в результате атаки повреждена котельная, из-за чего 27 многоквартирных домов остались без тепла. Восстановительные работы планируют завершить в среду к полудню.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

брянск

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянск, брянская область, обстрелы брянской области, александр богомаз, министерство обороны рф, происшествия, пожар, новости