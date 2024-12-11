https://crimea.ria.ru/20241211/v-taganroge-pri-raketnoy-atake-povrezhdena-kotelnaya--v-domakh-net-tepla-1142542875.html

Таганрог после атаки ВСУ - повреждена котельная, в домах нет тепла

Таганрог после атаки ВСУ - повреждена котельная, в домах нет тепла - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Таганрог после атаки ВСУ - повреждена котельная, в домах нет тепла

В Таганроге в результате ракетной атаки повреждена котельная, часть жилых домов осталась без отопления. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T07:48

2024-12-11T07:48

2024-12-11T09:26

таганрог

ростовская область

происшествия

отопление

новости

обстрелы всу

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Таганроге в результате ракетной атаки повреждена котельная, часть жилых домов осталась без отопления. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.ВСУ атаковали Таганрог ракетами в ночь на среду, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, пострадавших нет.По словам градоначальницы, специалисты планируют восстановить работу котельной к 12.00.Город функционирует в обычном режиме, добавила Камбулова.Накануне над Черным морем вблизи Крыма были сбиты шесть украинских беспилотников самолетного типа.Третьего декабря обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада в Каменском районе Ростовской области. Дрон летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном мореАтака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтоженыНад Крымом и Черным морем уничтожили 25 беспилотников

таганрог

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таганрог, ростовская область, происшествия, отопление, новости, обстрелы всу, жкх