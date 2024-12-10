https://crimea.ria.ru/20241210/ataka-prodolzhaetsya-nad-chernym-morem-sbit-esche-odin-ukrainskiy-bespilotnik-1142528713.html

Атака продолжается: над Черным морем сбит еще один украинский беспилотник

Атака продолжается: над Черным морем сбит еще один украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Атака продолжается: над Черным морем сбит еще один украинский беспилотник

Еще один украинский беспилотник сбит во вторник над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T15:19

2024-12-10T15:19

2024-12-10T15:24

черное море

новости крыма

новости

пво

безопасность республики крым и севастополя

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ecdaf9fb18bca11fcd6ba5e09f5d25c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник сбит во вторник над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.Новая атака была отражена около 13:40 по московскому времени.Первая атака на Крым была отражена 10 декабря в районе 11 часов утра. Тогда силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА.Еще два украинских дрона были сбиты во вторник с 13:10 до 13:20 по московскому времени.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым с моря и воздуха. Российские силы успешно сбивают цели. 8 декабря два беспилотника были сбиты над Черным морем.6 декабря авиация Черноморского флота уничтожила в акватории шесть безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, в ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном мореАтака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтоженыНад Крымом и Черным морем уничтожили 25 беспилотников

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, новости крыма, новости, пво, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)