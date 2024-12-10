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Атака продолжается: над Черным морем сбит еще один украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Атака продолжается: над Черным морем сбит еще один украинский беспилотник
Атака продолжается: над Черным морем сбит еще один украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Атака продолжается: над Черным морем сбит еще один украинский беспилотник
Еще один украинский беспилотник сбит во вторник над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T15:19
2024-12-10T15:24
черное море
новости крыма
новости
пво
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник сбит во вторник над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.Новая атака была отражена около 13:40 по московскому времени.Первая атака на Крым была отражена 10 декабря в районе 11 часов утра. Тогда силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА.Еще два украинских дрона были сбиты во вторник с 13:10 до 13:20 по московскому времени.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым с моря и воздуха. Российские силы успешно сбивают цели. 8 декабря два беспилотника были сбиты над Черным морем.6 декабря авиация Черноморского флота уничтожила в акватории шесть безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, в ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном мореАтака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтоженыНад Крымом и Черным морем уничтожили 25 беспилотников
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РИА Новости Крым
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черное море, новости крыма, новости, пво, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Атака продолжается: над Черным морем сбит еще один украинский беспилотник

Над Черным морем сбит еще один украинский беспилотник

15:19 10.12.2024 (обновлено: 15:24 10.12.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник сбит во вторник над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Новая атака была отражена около 13:40 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Первая атака на Крым была отражена 10 декабря в районе 11 часов утра. Тогда силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА.
Еще два украинских дрона были сбиты во вторник с 13:10 до 13:20 по московскому времени.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым с моря и воздуха. Российские силы успешно сбивают цели. 8 декабря два беспилотника были сбиты над Черным морем.
6 декабря авиация Черноморского флота уничтожила в акватории шесть безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, в ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Черное мореНовости КрымаНовостиПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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