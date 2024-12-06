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Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море

Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море

Шесть украинских беэкипажных катеров уничтожены в пятницу в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T12:25

2024-12-06T12:25

2024-12-06T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6дек - РИА Новости Крым. Шесть украинских беэкипажных катеров уничтожены в пятницу в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову, сообщали ранее в Минобороны. Всего над Крымом, Воронежской, Курской и Белгородской областями в течение ночи силы ПВО сбили 33 беспилотника.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту в пятницу остановили в 5.17, мостовой переход был закрыт в течение пяти часов.Накануне вечером над Крымом также сработала система ПВО. По данным Минобороны, два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный полигон "Чауда" в Крыму закрыли из-за подготовки авиачастейОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыАтака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтожены

черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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