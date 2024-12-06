Рейтинг@Mail.ru
Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241206/shest-bezekipazhnykh-katerov-vsu-unichtozheny-v-chernom-more-1142431861.html
Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
Шесть украинских беэкипажных катеров уничтожены в пятницу в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T12:25
2024-12-06T12:31
безэкипажные катера
министерство обороны рф
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
авиация
армия и флот
новости крыма
срочные новости крыма
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131295078_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_336301de7b88eb6f30e51430be08c1a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6дек - РИА Новости Крым. Шесть украинских беэкипажных катеров уничтожены в пятницу в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову, сообщали ранее в Минобороны. Всего над Крымом, Воронежской, Курской и Белгородской областями в течение ночи силы ПВО сбили 33 беспилотника.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту в пятницу остановили в 5.17, мостовой переход был закрыт в течение пяти часов.Накануне вечером над Крымом также сработала система ПВО. По данным Минобороны, два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный полигон "Чауда" в Крыму закрыли из-за подготовки авиачастейОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыАтака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтожены
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131295078_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_5794a52f7e056ab7ce10d7860e60b56d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безэкипажные катера, министерство обороны рф, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), авиация, армия и флот, новости крыма, срочные новости крыма, черное море
Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море

В Черном море уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ - Минобороны

12:25 06.12.2024 (обновлено: 12:31 06.12.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота
Многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6дек - РИА Новости Крым. Шесть украинских беэкипажных катеров уничтожены в пятницу в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 07.00 до 12.00 в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота были обнаружены и уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ", - сказано в сообщении.
В ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову, сообщали ранее в Минобороны.
Всего над Крымом, Воронежской, Курской и Белгородской областями в течение ночи силы ПВО сбили 33 беспилотника.
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту в пятницу остановили в 5.17, мостовой переход был закрыт в течение пяти часов.
Накануне вечером над Крымом также сработала система ПВО. По данным Минобороны, два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Военный полигон "Чауда" в Крыму закрыли из-за подготовки авиачастей
Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы
Атака на Севастополь отбита – ракеты и БПЛА уничтожены
 
Безэкипажные катераМинистерство обороны РФАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)АвиацияАрмия и флотНовости КрымаСрочные новости КрымаЧерное море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:40В Кремле анонсировали близкую развязку ситуации в Курской области
14:34Боевики ВСУ массово сдаются в плен - цифра за неделю
14:22Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводу
14:19Почему врио главы Курской области стал Хинштейн – ответ Кремля
14:10Яхтенная марина в Балаклаве - как возводят новые причалы и променады
14:01В Херсонской области хотят продлить программу жилищных сертификатов
13:53Из Севастополя выдворили мигрантов
13:21Киевский режим потерял 13 тысяч боевиков за неделю
13:04Удары по Украине - высокоточным оружием поражены военные объекты
12:35Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе
12:33"Это не COVID": в Роспотребнадзоре объяснили карантин в школах Крыма
12:25Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
12:24Останки героя Великой Отечественной передадут из Крыма в Грузию
12:21Две школы в Севастополе закрыли на карантин из-за ОРВИ
12:14В Крыму на пожаре в частном доме погиб человек
11:56Церковь в Крыму укрепляет мир и сохраняет традиционные ценности – Аксенов
11:48Музей в школьном автобусе: в Крыму наградили победителей конкурса музеев
11:29Один из раненых при атаке дронов на Алешки - в тяжелом состоянии
11:14Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения
10:55Крымчанина признали виновным в госизмене - приговор суда
Лента новостейМолния