https://crimea.ria.ru/20241203/na-territoriyu-detsada-v-rostovskoy-oblasti-upali-oblomki-bespilotnika-1142329186.html

На территорию детсада в Ростовской области упали обломки беспилотника

На территорию детсада в Ростовской области упали обломки беспилотника - РИА Новости Крым, 03.12.2024

На территорию детсада в Ростовской области упали обломки беспилотника

Обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T10:42

2024-12-03T10:42

2024-12-03T10:44

новости

детский сад

юрий слюсарь

происшествия

ростовская область

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона.По его информации, во вторник около 10 утра силы и средства ПВО отработали по БПЛА. Он летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте.Накануне вечером шесть сотрудников МЧС пострадали при атаке на автогазовую заправочную станцию в Токмаке по время тушения пожара, который произошел из-за предыдущей атаки. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ прицельно атаковали администрацию Васильевки в Запорожской областиАтака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибшийЗа ночь уничтожены 29 украинских БПЛА над четырьмя регионами России

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, детский сад, юрий слюсарь, происшествия, ростовская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)