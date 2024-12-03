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На территорию детсада в Ростовской области упали обломки беспилотника - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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На территорию детсада в Ростовской области упали обломки беспилотника
На территорию детсада в Ростовской области упали обломки беспилотника - РИА Новости Крым, 03.12.2024
На территорию детсада в Ростовской области упали обломки беспилотника
Обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T10:42
2024-12-03T10:44
новости
детский сад
юрий слюсарь
происшествия
ростовская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона.По его информации, во вторник около 10 утра силы и средства ПВО отработали по БПЛА. Он летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте.Накануне вечером шесть сотрудников МЧС пострадали при атаке на автогазовую заправочную станцию в Токмаке по время тушения пожара, который произошел из-за предыдущей атаки. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ прицельно атаковали администрацию Васильевки в Запорожской областиАтака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибшийЗа ночь уничтожены 29 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, детский сад, юрий слюсарь, происшествия, ростовская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
На территорию детсада в Ростовской области упали обломки беспилотника

Обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада в Ростовской области

10:42 03.12.2024 (обновлено: 10:44 03.12.2024)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Обломки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона.
По его информации, во вторник около 10 утра силы и средства ПВО отработали по БПЛА. Он летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте.
"Обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице. К счастью, никто из детей, их родителей и персонала не пострадал. Разрушений нет", – говорится в сообщении.
Накануне вечером шесть сотрудников МЧС пострадали при атаке на автогазовую заправочную станцию в Токмаке по время тушения пожара, который произошел из-за предыдущей атаки. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
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НовостиДетский садЮрий СлюсарьПроисшествияРостовская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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