https://crimea.ria.ru/20241202/vsu-pritselno-atakovali-administratsiyu-vasilevki-v-zaporozhskoy-oblasti-1142315545.html

ВСУ прицельно атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области

ВСУ прицельно атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.12.2024

ВСУ прицельно атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области

Украинские боевики в понедельник атаковали БПЛА администрацию города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T18:27

2024-12-02T18:27

2024-12-02T18:27

евгений балицкий

запорожская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики в понедельник атаковали БПЛА администрацию города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Губернатор находится на связи с оперативными службами, опасность повторных ударов сохраняется.Ранее порт Бердянска был атакован управляемой ракетой.Также украинские дроны атаковали газораспределительную станцию и центральный автовокзал Каменки-Днепровской в Запорожской области, оставив без газа 6 тысяч жилых домов, школы, детсады и больницы.15 ноября при атаке на автомобиль и медпункт в Запорожской области четыре человека были ранены и один погиб.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской областиБоевики атакуют Энергодар дронамиКак атака ВСУ повлияла на работу порта в Бердянске – Балицкий

запорожская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, всу (вооруженные силы украины)