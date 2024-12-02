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ВСУ прицельно атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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ВСУ прицельно атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области
ВСУ прицельно атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.12.2024
ВСУ прицельно атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области
Украинские боевики в понедельник атаковали БПЛА администрацию города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T18:27
2024-12-02T18:27
евгений балицкий
запорожская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики в понедельник атаковали БПЛА администрацию города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Губернатор находится на связи с оперативными службами, опасность повторных ударов сохраняется.Ранее порт Бердянска был атакован управляемой ракетой.Также украинские дроны атаковали газораспределительную станцию и центральный автовокзал Каменки-Днепровской в Запорожской области, оставив без газа 6 тысяч жилых домов, школы, детсады и больницы.15 ноября при атаке на автомобиль и медпункт в Запорожской области четыре человека были ранены и один погиб.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской областиБоевики атакуют Энергодар дронамиКак атака ВСУ повлияла на работу порта в Бердянске – Балицкий
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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евгений балицкий, запорожская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ прицельно атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области

ВСУ прицельно атаковали администрацию города Васильевка в Запорожской области

18:27 02.12.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ готовится к запуску беспилотника
Солдат ВСУ готовится к запуску беспилотника
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики в понедельник атаковали БПЛА администрацию города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Противник прицельно атаковал БПЛА администрацию города Васильевка. Один сотрудник администрации получил легкое ранение и доставлен в больницу", – написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор находится на связи с оперативными службами, опасность повторных ударов сохраняется.
Ранее порт Бердянска был атакован управляемой ракетой.
Также украинские дроны атаковали газораспределительную станцию и центральный автовокзал Каменки-Днепровской в Запорожской области, оставив без газа 6 тысяч жилых домов, школы, детсады и больницы.
15 ноября при атаке на автомобиль и медпункт в Запорожской области четыре человека были ранены и один погиб.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Скорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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