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Как атака ВСУ повлияла на работу порта в Бердянске – Балицкий - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Как атака ВСУ повлияла на работу порта в Бердянске – Балицкий
Как атака ВСУ повлияла на работу порта в Бердянске – Балицкий - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Как атака ВСУ повлияла на работу порта в Бердянске – Балицкий
Инфраструктура порта Бердянска в результате удара беспилотников ВСУ получила незначительные разрушения, работа порта не будет остановлена. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T16:29
2024-10-31T16:29
евгений балицкий
запорожская область
бердянск
бердянский морской торговый порт
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Инфраструктура порта Бердянска в результате удара беспилотников ВСУ получила незначительные разрушения, работа порта не будет остановлена. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По словам губернатора, на данный момент происходит оценка ущерба атаки вражеских дронов на Бердянск. Все социальные учреждения города, которые вынуждены были приостановить работу, после разрешения служб безопасности вернутся к нормальному графику. Службы ЖКХ города работают в усиленном режиме.Город Бердянск в Запорожской области утром в четверг атаковали 10 беспилотников ВСУ. Под удар попали порт, а также многоквартирные дома и магазин цветов.Пострадали три человека. С ранениями разной степени тяжести они доставлены в больницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем и регионами России сбили 21 беспилотникНад акваториями Черного и Азовского морей сбиты украинские беспилотникиТри беспилотника сбиты над Черным морем
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евгений балицкий, запорожская область, бердянск, бердянский морской торговый порт, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Как атака ВСУ повлияла на работу порта в Бердянске – Балицкий

Атака ВСУ не повлияла на нормальную работу порта в Бердянске – Балицкий

16:29 31.10.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПорт Бердянска
Порт Бердянска - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Инфраструктура порта Бердянска в результате удара беспилотников ВСУ получила незначительные разрушения, работа порта не будет остановлена. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Можно сказать, что противник своих целей не достиг. Есть незначительные разрушения неосновных конструкций, которые задействованы в организации работы Бердянского порта, что не повлияет на его нормальную работу. Работа порта не будет остановлена", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, на данный момент происходит оценка ущерба атаки вражеских дронов на Бердянск. Все социальные учреждения города, которые вынуждены были приостановить работу, после разрешения служб безопасности вернутся к нормальному графику. Службы ЖКХ города работают в усиленном режиме.
"Никакими разрушениями, никакими обстрелами жизнь не остановить. Будут работать все промышленные и образовательные учреждения, которые должны работать", - подчеркнул Балицкий.
Город Бердянск в Запорожской области утром в четверг атаковали 10 беспилотников ВСУ. Под удар попали порт, а также многоквартирные дома и магазин цветов.
Пострадали три человека. С ранениями разной степени тяжести они доставлены в больницу.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьБердянскБердянский морской торговый портОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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