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Над Черным морем и регионами России сбили 21 беспилотник - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Над Черным морем и регионами России сбили 21 беспилотник
Над Черным морем и регионами России сбили 21 беспилотник - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Над Черным морем и регионами России сбили 21 беспилотник
Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 20 украинских беспилотников, еще один уничтожен над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T07:43
2024-10-31T07:57
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
василий голубев
черное море
украина
пво
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 20 украинских беспилотников, еще один уничтожен над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.В том числе восемь дронов сбиты над Ростовской областью, пять - над территорией Курской области, три – над Волгоградской, два – над Брянской и по одному беспилотнику – над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря.Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о ночной беспилотной атаке. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, уточнил глава региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над акваториями Черного и Азовского морей сбиты украинские беспилотникиТри беспилотника сбиты над Черным моремЧетыре безэкипажных катера уничтожены на подходе к Крыму
ростовская область
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ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), василий голубев, черное море, украина, пво, безопасность республики крым и севастополя, курская область, новости
Над Черным морем и регионами России сбили 21 беспилотник

Над Черным морем и шестью регионами России силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник

07:43 31.10.2024 (обновлено: 07:57 31.10.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 20 украинских беспилотников, еще один уничтожен над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательных аппарат", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
В том числе восемь дронов сбиты над Ростовской областью, пять - над территорией Курской области, три – над Волгоградской, два – над Брянской и по одному беспилотнику – над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о ночной беспилотной атаке. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, уточнил глава региона.
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Ростовская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Василий ГолубевЧерное мореУкраинаПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяКурская областьНовости
 
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