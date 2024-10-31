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Над Черным морем и регионами России сбили 21 беспилотник

Над Черным морем и регионами России сбили 21 беспилотник - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Над Черным морем и регионами России сбили 21 беспилотник

Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 20 украинских беспилотников, еще один уничтожен над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T07:43

2024-10-31T07:43

2024-10-31T07:57

ростовская область

беспилотник (бпла, дрон)

василий голубев

черное море

украина

пво

безопасность республики крым и севастополя

курская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 20 украинских беспилотников, еще один уничтожен над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.В том числе восемь дронов сбиты над Ростовской областью, пять - над территорией Курской области, три – над Волгоградской, два – над Брянской и по одному беспилотнику – над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря.Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о ночной беспилотной атаке. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, уточнил глава региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над акваториями Черного и Азовского морей сбиты украинские беспилотникиТри беспилотника сбиты над Черным моремЧетыре безэкипажных катера уничтожены на подходе к Крыму

ростовская область

черное море

украина

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), василий голубев, черное море, украина, пво, безопасность республики крым и севастополя, курская область, новости