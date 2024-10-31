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Два землетрясения произошли в Бурятии и на Камчатке

Два землетрясения произошли в Бурятии и на Камчатке - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Два землетрясения произошли в Бурятии и на Камчатке

В Бурятии и на Камчатке произошли землетрясения магнитудой до 4,6, информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T09:37

2024-10-31T09:37

2024-10-31T09:37

россия

новости

землетрясение

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

камчатка

петропавловск-камчатский

бурятия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Бурятии и на Камчатке произошли землетрясения магнитудой до 4,6, информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.Так, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в четверг в Тихом океане у побережья Камчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС России по Камчатскому краю.Местные жители ощутили подземные толчки силой два балла. Пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.Второе землетрясение магнитудой 4,1 произошло севернее озера Байкал в Бурятии. По информации республиканского главка МЧС, в населенных пунктах толчки не ощущались.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Камчатке произошло сильное землетрясениеВ Турции произошло землетрясение - что известноМощное землетрясение произошло в Турции

россия

камчатка

петропавловск-камчатский

бурятия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, землетрясение, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), камчатка, петропавловск-камчатский, бурятия