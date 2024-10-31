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Два землетрясения произошли в Бурятии и на Камчатке - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Два землетрясения произошли в Бурятии и на Камчатке
Два землетрясения произошли в Бурятии и на Камчатке - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Два землетрясения произошли в Бурятии и на Камчатке
В Бурятии и на Камчатке произошли землетрясения магнитудой до 4,6, информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T09:37
2024-10-31T09:37
россия
новости
землетрясение
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
камчатка
петропавловск-камчатский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Бурятии и на Камчатке произошли землетрясения магнитудой до 4,6, информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.Так, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в четверг в Тихом океане у побережья Камчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС России по Камчатскому краю.Местные жители ощутили подземные толчки силой два балла. Пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.Второе землетрясение магнитудой 4,1 произошло севернее озера Байкал в Бурятии. По информации республиканского главка МЧС, в населенных пунктах толчки не ощущались.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Камчатке произошло сильное землетрясениеВ Турции произошло землетрясение - что известноМощное землетрясение произошло в Турции
россия
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россия, новости, землетрясение, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), камчатка, петропавловск-камчатский, бурятия
Два землетрясения произошли в Бурятии и на Камчатке

В Бурятии и на Камчатке произошли землетрясения магнитудой до 4,6

09:37 31.10.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Бурятии и на Камчатке произошли землетрясения магнитудой до 4,6, информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Так, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в четверг в Тихом океане у побережья Камчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС России по Камчатскому краю.
"Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана в 128 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 22 километра", - говорится в сообщении.
Местные жители ощутили подземные толчки силой два балла. Пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
Второе землетрясение магнитудой 4,1 произошло севернее озера Байкал в Бурятии. По информации республиканского главка МЧС, в населенных пунктах толчки не ощущались.

"Эпицентр находился в 26 километрах северо-западнее населенного пункта Холодное. По информации ЕДДС Северо-Байкальского района, толчки в населенных пунктах не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - сообщает МЧС.

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РоссияНовостиЗемлетрясениеМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)КамчаткаПетропавловск-КамчатскийБурятия
 
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