В Турции произошло землетрясение - что известно
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Турции - европейский сейсмоцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в центральной части Турции в среду утром. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, толчки магнитудой 3,6 произошли в 7:19 по времени UTC или в 10:19 - по Москве. Очаг залегал на глубине 7 километров, в 80 км к юго-западу от турецкого города Малатьи с населением 441 тысяч человек, и в 23 км к северо-востоку от 80-тысяного Элбистана.
Данные подтверждает управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями департамента землетрясений (AFAD) в Анкаре. При этом о разрушениях или пострадавших к этому времени не сообщается.
21 октября землетрясение магнитудой 4,5 произошло на границе Кыргызстана и Таджикистана. Как сообщало радио "Спутник Кыргызстан", обошлось без жертв и разрушений.
16 октября землетрясение магнитудой 5,9 фиксировали на востоке Турции в провинции Малатья. 11 октября, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Черном море. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его эпицентр находился в 154 километрах от города Зонгулдак на Черноморском побережье Турции. В этот же день толчки были зафиксированы в юго-западной части Черного моря, в районе так называемой Черноморской впадины. Эпицентр располагался на глубине 13 километров, сообщали ученые сейсмостанции "Симферополь".
По словам крымских сейсмологов, в этом году специалисты наблюдают слабую сейсмическую активность в крымско-черноморском регионе, что может свидетельствовать о возможном "накоплении энергии" для более сильного землетрясения в будущем.
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