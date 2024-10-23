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Новости СВО: в Минобороны назвали потери украинской армии - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Новости СВО: в Минобороны назвали потери украинской армии
Новости СВО: в Минобороны назвали потери украинской армии - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Новости СВО: в Минобороны назвали потери украинской армии
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили свыше 2000 военных, сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T13:14
2024-10-23T13:14
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили свыше 2000 военных, сообщает в среду Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 100 военнослужащих, гаубицу "Мста-Б", самоходную артустановку "Гвоздика" и гаубицу Д-30.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, отразили шесть контратак. Противник потерял свыше 510 боевиков, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, британские САУ и два орудия L-119, две американские гаубицы, самоходную артиллерийскую установку и станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Буковель-АД".Бойцы группировки "Восток" разбили около 115 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, американские САУ Paladin, три гаубицы М777 и одну М198.Подразделениями "Днепра" ликвидированы до 90 вражеских солдат, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, орудие Д-20 и американское М119, а также два склада боеприпасов.Группой "Центр" отражены 13 контратак, ликвидированы 450 боевиков, разбиты две боевые машины пехоты, американский бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин, два пикапа, гаубицы, противотанковая пушка и склад беспилотных летательных аппаратов. Как сообщалось, освобожден населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республике. Еще один населенный пункт - Серебрянка- освобожден в Донбассе "Южной" группировкой, в зоне ответственности которой отражены две контратаки, ликвидированы свыше 800 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер, 10 автомобилей, две польские САУ Krab, гаубица "Мста-Б", два орудия Д-20, две гаубицы Д-30, орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и пять полевых складов боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликтаАрмия России проламывает оборону противника в ДонбассеСтраны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Новости СВО: в Минобороны назвали потери украинской армии

Потери ВСУ за сутки превысили две тысячи человек - Минобороны

13:14 23.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили свыше 2000 военных, сообщает в среду Минобороны России.
Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 100 военнослужащих, гаубицу "Мста-Б", самоходную артустановку "Гвоздика" и гаубицу Д-30.
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, отразили шесть контратак. Противник потерял свыше 510 боевиков, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, британские САУ и два орудия L-119, две американские гаубицы, самоходную артиллерийскую установку и станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Буковель-АД".
Бойцы группировки "Восток" разбили около 115 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, американские САУ Paladin, три гаубицы М777 и одну М198.
Сводка Минобороны на 23.10.24Сводка Минобороны на 23.10.24
Подразделениями "Днепра" ликвидированы до 90 вражеских солдат, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, орудие Д-20 и американское М119, а также два склада боеприпасов.
Группой "Центр" отражены 13 контратак, ликвидированы 450 боевиков, разбиты две боевые машины пехоты, американский бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин, два пикапа, гаубицы, противотанковая пушка и склад беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщалось, освобожден населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республике. Еще один населенный пункт - Серебрянка- освобожден в Донбассе "Южной" группировкой, в зоне ответственности которой отражены две контратаки, ликвидированы свыше 800 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер, 10 автомобилей, две польские САУ Krab, гаубица "Мста-Б", два орудия Д-20, две гаубицы Д-30, орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и пять полевых складов боеприпасов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
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