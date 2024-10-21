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Армия России проламывает оборону противника в Донбассе - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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Армия России проламывает оборону противника в Донбассе
Армия России проламывает оборону противника в Донбассе - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Армия России проламывает оборону противника в Донбассе
Порядка 1700 боевиков потеряла украинская армия в зоне спецоперации за сутки, Вооруженные силы России при этом продвинулись в ДНР и улучшили положение на... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T13:15
2024-10-21T13:20
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Порядка 1700 боевиков потеряла украинская армия в зоне спецоперации за сутки, Вооруженные силы России при этом продвинулись в ДНР и улучшили положение на нескольких направлениях, отбив контратаки противника. Об этом сообщили в Минобороны.Самые крупные потери – около 720 боевиков – ВСУ понесли в ходе боев с подразделениями "Южной" группировки войск в Донецкой Народной Республике. Здесь армия РФ улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад.В частности, боевики ВСУ поражены в районе Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Миньковки, Ступочек, Предтечино и Курахово в ДНР. При этом за сутки российские бойцы отразили в этом районе две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ.Успешно продвигаются в глубину обороны противника и подразделения группировки войск "Центр"."Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Николаевка, Селидово, Цукурино и Кураховка Донецкой Народной Республики", – сообщили в Минобороны.Кроме того, за сутки на данном направлении отражено 14 контратак штурмовых групп, уточнили в Минобороны. Помимо большого количества украинской и иностранной техники, в том числе БМП Bradley производства США, противник потерял более 430 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Запад" также улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику ВСУ. В Харьковской области ВСУ потерпели поражение в районе Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки и Новоплатоновки. Поражены украинские подразделения и в районе населенного пункта Надия в ЛНР и Торское в ДНР. В целом на этом направлении украинские боевики за сутки потеряли до 350 человек, различную технику, а также три полевых склада с боеприпасами.Еще около 90 военнослужащих противник утратил в боях с подразделениями группировки войск "Восток", которые заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районе населенных пунктов Доброволье, Шахтерское и Ровнополь Донецкой Народной Республики.Не менее полусотни боевиков ВСУ лишились в районе Волчанска и населенных пунктов Малые Проходы и Верхняя Писаревка в Харьковской области, где наступают подразделения группировки войск "Север". Еще порядка 55 украинских боевиков выбыли из строя после умелых действий подразделений группировки войск "Днепр" в районе Малой Токмачки, Орехова и Лобкового в Запорожской области, а также под Ивановов и Антоновкой на Херсонщине.Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили объекты энергетики Украины, обеспечивающие действия ВСУ, инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и склады хранения ударных БПЛА, а также пункт временной дисклокации иностранных наемников. Читайте также на РИА Новости Крым:Колонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном полеВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНРБелорусские военные пройдут в России учебно-боевую подготовку
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, инфографика
Армия России проламывает оборону противника в Донбассе

Не менее 1700 боевиков потеряли ВСУ в зоне спецоперации за сутки – Минобороны

13:15 21.10.2024 (обновлено: 13:20 21.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Порядка 1700 боевиков потеряла украинская армия в зоне спецоперации за сутки, Вооруженные силы России при этом продвинулись в ДНР и улучшили положение на нескольких направлениях, отбив контратаки противника. Об этом сообщили в Минобороны.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 21 октября 2024Сводка Минобороны России из зоны СВО за 21 октября 2024
Самые крупные потери – около 720 боевиков – ВСУ понесли в ходе боев с подразделениями "Южной" группировки войск в Донецкой Народной Республике. Здесь армия РФ улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад.
В частности, боевики ВСУ поражены в районе Серебрянки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Миньковки, Ступочек, Предтечино и Курахово в ДНР. При этом за сутки российские бойцы отразили в этом районе две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
Успешно продвигаются в глубину обороны противника и подразделения группировки войск "Центр".
"Нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Николаевка, Селидово, Цукурино и Кураховка Донецкой Народной Республики", – сообщили в Минобороны.
Кроме того, за сутки на данном направлении отражено 14 контратак штурмовых групп, уточнили в Минобороны. Помимо большого количества украинской и иностранной техники, в том числе БМП Bradley производства США, противник потерял более 430 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Запад" также улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику ВСУ. В Харьковской области ВСУ потерпели поражение в районе Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки и Новоплатоновки. Поражены украинские подразделения и в районе населенного пункта Надия в ЛНР и Торское в ДНР. В целом на этом направлении украинские боевики за сутки потеряли до 350 человек, различную технику, а также три полевых склада с боеприпасами.
Еще около 90 военнослужащих противник утратил в боях с подразделениями группировки войск "Восток", которые заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районе населенных пунктов Доброволье, Шахтерское и Ровнополь Донецкой Народной Республики.
Не менее полусотни боевиков ВСУ лишились в районе Волчанска и населенных пунктов Малые Проходы и Верхняя Писаревка в Харьковской области, где наступают подразделения группировки войск "Север".
Еще порядка 55 украинских боевиков выбыли из строя после умелых действий подразделений группировки войск "Днепр" в районе Малой Токмачки, Орехова и Лобкового в Запорожской области, а также под Ивановов и Антоновкой на Херсонщине.
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили объекты энергетики Украины, обеспечивающие действия ВСУ, инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и склады хранения ударных БПЛА, а также пункт временной дисклокации иностранных наемников.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУПоставки западного оружия Украине
 
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