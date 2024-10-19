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Колонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном поле - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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Колонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном поле
Колонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном поле - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Колонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном поле
Колонна бронетехники 49-й артиллерийской бригады ВСУ подорвалась на собственном минном поле в Сумской области во время движения в сторону курского приграничья... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T18:39
2024-10-19T18:39
украина
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пленные
сумская область
новости сво
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Колонна бронетехники 49-й артиллерийской бригады ВСУ подорвалась на собственном минном поле в Сумской области во время движения в сторону курского приграничья. Об этом рассказал украинский военнопленный.По его словам, в колонне была техника, поставленная украинской армии из стран НАТО. По словам пленного, 6 сентября 2024 года киевское командование без предупреждения отправило его подразделение делать проходы к российской линии обороны на границе с Курской областью. Перед отправкой его отправили проходить подготовку в Польше.6 августа 2024 года ВСУ прорвались через российско-украинскую границу и начали боевые действия в Курской области. Их продвижение было остановлено российскими войсками, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. ВС России ежедневно ведут эту работу.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 25 тысяч боевиков, 167 танков, 82 боевые машины пехоты, 102 бронетранспортера, 957 боевых бронированных машин и другую технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России вернула под контроль два населенных пункта в Курской областиБоевики ВСУ в Курской области сбежали с позиций в сторону УкраиныВСУ на "Леопардах" попытались прорваться через границу в Курской области
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украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пленные, сумская область, новости сво, поставки западного оружия украине, новости
Колонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном поле

Украинская колонна с техникой НАТО подорвалась на своих минах в Сумской области - пленный

18:39 19.10.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая техника ВСУ
Разбитая техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Колонна бронетехники 49-й артиллерийской бригады ВСУ подорвалась на собственном минном поле в Сумской области во время движения в сторону курского приграничья. Об этом рассказал украинский военнопленный.
По его словам, в колонне была техника, поставленная украинской армии из стран НАТО.
"У нас там "Висенты" (Wisent ARV - ред.) были на базе Leopard. "Имары" (инженерная машина разграждения ИМР-2 - ред.). Мы очень много техники потеряли, даже не успев до границы (с Россией - ред.) доехать – на своем минном поле подорвались", - сказал украинский солдат РИА Новости.
По словам пленного, 6 сентября 2024 года киевское командование без предупреждения отправило его подразделение делать проходы к российской линии обороны на границе с Курской областью. Перед отправкой его отправили проходить подготовку в Польше.
6 августа 2024 года ВСУ прорвались через российско-украинскую границу и начали боевые действия в Курской области. Их продвижение было остановлено российскими войсками, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. ВС России ежедневно ведут эту работу.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 25 тысяч боевиков, 167 танков, 82 боевые машины пехоты, 102 бронетранспортера, 957 боевых бронированных машин и другую технику.
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