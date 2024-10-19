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Наступление продолжается: что произошло за сутки в Курской области
Наступление продолжается: что произошло за сутки в Курской области - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Наступление продолжается: что произошло за сутки в Курской области
Российские войска продолжили наступление в Курской области, потери ВСУ за сутки составили порядка 270 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T14:20
2024-10-19T14:20
2024-10-19T15:27
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
армия и флот
вооруженные силы россии
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российские войска продолжили наступление в Курской области, потери ВСУ за сутки составили порядка 270 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за прошедшие сутки российские бойцы отразили контратаку противника в районе Леонидово.Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по врагу в районах населенных пунктов Дарьино, Журавка, Кругленькое, Лебедевка, Олешня, Ольговка, Поречное и Свердликово. Оперативно-тактическая авиация и ракетчики в свою очередь продолжили громить районы сосредоточения боевиков ВСУ и резервов в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 25 тысяч военнослужащих, 167 танков, 82 боевые машины пехоты, 102 бронетранспортера, 957 боевых бронированных машин и другую технику.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВОБоевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за суткиНемецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, новости сво
Наступление продолжается: что произошло за сутки в Курской области
Суточные потери ВСУ в Курской области составили 270 человек и 9 единиц бронетехники
14:20 19.10.2024 (обновлено: 15:27 19.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российские войска продолжили наступление в Курской области, потери ВСУ за сутки составили порядка 270 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Новый Путь, Ольговка, Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.
Кроме того, за прошедшие сутки российские бойцы отразили контратаку противника в районе Леонидово.
Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по врагу в районах населенных пунктов Дарьино, Журавка, Кругленькое, Лебедевка, Олешня, Ольговка, Поречное и Свердликово. Оперативно-тактическая авиация и ракетчики в свою очередь продолжили громить районы сосредоточения боевиков ВСУ и резервов в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 270 человек, уничтожены девять единиц бронетехники, в том числе три боевые машины пехоты, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, а также четыре орудия и три автомобиля", - уточнили в ведомстве.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 25 тысяч военнослужащих, 167 танков, 82 боевые машины пехоты, 102 бронетранспортера, 957 боевых бронированных машин и другую технику.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
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