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Наступление продолжается: что произошло за сутки в Курской области

Наступление продолжается: что произошло за сутки в Курской области - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Наступление продолжается: что произошло за сутки в Курской области

Российские войска продолжили наступление в Курской области, потери ВСУ за сутки составили порядка 270 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T14:20

2024-10-19T14:20

2024-10-19T15:27

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российские войска продолжили наступление в Курской области, потери ВСУ за сутки составили порядка 270 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за прошедшие сутки российские бойцы отразили контратаку противника в районе Леонидово.Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по врагу в районах населенных пунктов Дарьино, Журавка, Кругленькое, Лебедевка, Олешня, Ольговка, Поречное и Свердликово. Оперативно-тактическая авиация и ракетчики в свою очередь продолжили громить районы сосредоточения боевиков ВСУ и резервов в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 25 тысяч военнослужащих, 167 танков, 82 боевые машины пехоты, 102 бронетранспортера, 957 боевых бронированных машин и другую технику.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВОБоевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за суткиНемецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО

https://crimea.ria.ru/20241019/na-vyplaty-postradavshim-v-kurskoy-oblasti-vydelili-esche-3-mlrd-rubley-1141207241.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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