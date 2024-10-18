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Армия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВО - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Армия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВО
Армия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВО - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Армия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВО
В течение прошедшей недели российские военные продвинулись в глубину обороны противника и освободили пять населенных пунктов – в Донецкой и Луганской народных... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T14:17
2024-10-18T14:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В течение прошедшей недели российские военные продвинулись в глубину обороны противника и освободили пять населенных пунктов – в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Так, подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики и отразили 25 контратак штурмовых групп противника.Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили Максимильяновку Донецкой Народной Республики и отразили 23 контратаки штурмовых подразделений ВСУ.Подразделения группировки войск "Центр" освободили два населенных пункта - Михайловку и Красный Яр Донецкой Народной Республики и отразили 59 контратак врага.В результате действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Левадное Запорожской области. На этом участке фронта российские военные отразили семь контратак штурмовых подразделений ВСУ.Также были освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива. Также за минувшую неделю освобождены Желанное Второе и Гродовка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым36 групповых ударов: на Украине поражены объекты энергетики и аэродромыАрмия России освободила УгледарРоссийские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНР
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Армия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВО

За неделю под контроль РФ перешли пять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации

14:17 18.10.2024 (обновлено: 14:22 18.10.2024)
 
© Министерство обороны РФСВО
СВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В течение прошедшей недели российские военные продвинулись в глубину обороны противника и освободили пять населенных пунктов – в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.
Так, подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики и отразили 25 контратак штурмовых групп противника.
Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили Максимильяновку Донецкой Народной Республики и отразили 23 контратаки штурмовых подразделений ВСУ.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили два населенных пункта - Михайловку и Красный Яр Донецкой Народной Республики и отразили 59 контратак врага.
В результате действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Левадное Запорожской области. На этом участке фронта российские военные отразили семь контратак штурмовых подразделений ВСУ.
Также были освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива. Также за минувшую неделю освобождены Желанное Второе и Гродовка.
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Министерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВО
 
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