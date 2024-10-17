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Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T12:14
2024-10-17T12:19
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Максимильяновка – село к западу от Марьинки и Георгиевки, последний населенный пункт перед важным с военной точки зрения городом Курахово, расположенным у Кураховского водохранилища.Накануне подразделения группировки войск "Запад" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское в ЛНР, а бойцы группировки войск "Центр" – село Красный Яр в ДНР.Также на этой неделе Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Левадное в Запорожской области. 13 октября взята под контроль Михайловка в ДНР.Также были освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива. Также за минувшую неделю освобождены Желанное Второе и Гродовка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНРЕще два населенных пункта освобождены в ДонбассеАрмия России освободила Угледар
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Еще один населенный пункт в Донбассе взят под контроль российскими военными

12:14 17.10.2024 (обновлено: 12:19 17.10.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган"
Боевая работа РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики", – сказано в сводке.
Максимильяновка – село к западу от Марьинки и Георгиевки, последний населенный пункт перед важным с военной точки зрения городом Курахово, расположенным у Кураховского водохранилища.
Накануне подразделения группировки войск "Запад" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское в ЛНР, а бойцы группировки войск "Центр" – село Красный Яр в ДНР.
Также на этой неделе Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Левадное в Запорожской области. 13 октября взята под контроль Михайловка в ДНР.
Также были освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива. Также за минувшую неделю освобождены Желанное Второе и Гродовка.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)РоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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