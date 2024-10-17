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Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T12:14

2024-10-17T12:14

2024-10-17T12:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Максимильяновка – село к западу от Марьинки и Георгиевки, последний населенный пункт перед важным с военной точки зрения городом Курахово, расположенным у Кураховского водохранилища.Накануне подразделения группировки войск "Запад" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское в ЛНР, а бойцы группировки войск "Центр" – село Красный Яр в ДНР.Также на этой неделе Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Левадное в Запорожской области. 13 октября взята под контроль Михайловка в ДНР.Также были освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива. Также за минувшую неделю освобождены Желанное Второе и Гродовка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНРЕще два населенных пункта освобождены в ДонбассеАрмия России освободила Угледар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу