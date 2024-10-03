https://crimea.ria.ru/20241003/armiya-rossii-osvobodila-ugledar-1140830925.html
Армия России освободила Угледар
Армия России освободила Угледар - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Армия России освободила Угледар
Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Угледар в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T17:12
2024-10-03T17:12
2024-10-03T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Угледар в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов высказал РИА Новости Крым мнение, что с освобождением Угледара в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть.Российские войска избрали тактику окружения и взятия города в "клещи". В результате были перерезаны коммуникации, ведущие на запад и север, а единственная оставшаяся дорога на северо-запад через Богоявленку, по которой остатки украинской армии сейчас пытаются отходить, уже около недели находится под огневым контролем российских войск, отметил эксперт.Кроме того, по словам Анпилогова, решение украинского командования перебросить резервы на курское и частично на покровское направление вызвало критическое ослабление гарнизона в Угледаре. Фактически на его обороне осталась одна 72-я механизированная бригада, которая к началу сентября понесла достаточно тяжелые потери.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктовАрмия РФ освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНРКогда закончится СВО на Украине - ответ Кремля
https://crimea.ria.ru/20241002/neslabaya-dyra-v-oborone-ekspert-otsenil-znachenie-osvobozhdeniya-ugledara-1140804463.html
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министерство обороны рф, угледар, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Армия России освободила Угледар
Армия России освободила Угледар
17:12 03.10.2024 (обновлено: 17:18 03.10.2024)