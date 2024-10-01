https://crimea.ria.ru/20241001/na-krasnoarmeyskom-napravlenii-za-mesyats-osvobodili-12-naselennykh-punktov-1140770700.html

На Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктов

На Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 01.10.2024

На Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктов

Российские военные за сентябрь освободили 12 населенных пунктов на Красноармейском направлении. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T13:36

2024-10-01T13:36

2024-10-01T13:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Российские военные за сентябрь освободили 12 населенных пунктов на Красноармейском направлении. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий группировкой войск !Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев.Глава Минобороны в ходе совещания на пункте управления группировки заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск и действиям противника. Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск "Центр", а также вручил проявившим отвагу военным государственные награды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНРМинус 1900 боевиков ВСУ - итоги боевой работы российской армии за сутки Путин собрал силовой блок на совещание по беспилотной авиации

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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