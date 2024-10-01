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На Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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На Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктов
На Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 01.10.2024
На Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктов
Российские военные за сентябрь освободили 12 населенных пунктов на Красноармейском направлении. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T13:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Российские военные за сентябрь освободили 12 населенных пунктов на Красноармейском направлении. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий группировкой войск !Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев.Глава Минобороны в ходе совещания на пункте управления группировки заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск и действиям противника. Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск "Центр", а также вручил проявившим отвагу военным государственные награды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНРМинус 1900 боевиков ВСУ - итоги боевой работы российской армии за сутки Путин собрал силовой блок на совещание по беспилотной авиации
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россия, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф
На Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктов

Минобороны: на Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктов

13:36 01.10.2024 (обновлено: 13:38 01.10.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФСолдаты ВС РФ в зоне спецоперации
Солдаты ВС РФ в зоне спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Российские военные за сентябрь освободили 12 населенных пунктов на Красноармейском направлении. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий группировкой войск !Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев.

"На Красноармейском направлении за сентябрь месяц освобождено 12 населенных пунктов. Всего около 130 квадратных километров. Взято в плен 73 военнослужащих ВСУ", – проинформировал Мордвичев.

Глава Минобороны в ходе совещания на пункте управления группировки заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск и действиям противника. Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск "Центр", а также вручил проявившим отвагу военным государственные награды.
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