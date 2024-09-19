https://crimea.ria.ru/20240919/putin-sobral-silovoy-blok-na-soveschanie-po-bespilotnoy-aviatsii-1140475017.html

Путин собрал силовой блок на совещание по беспилотной авиации

Путин собрал силовой блок на совещание по беспилотной авиации - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Путин собрал силовой блок на совещание по беспилотной авиации

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург собрал заседание Военно-промышленной комиссии, в котором участвует в полном составе... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T16:10

2024-09-19T16:10

2024-09-19T16:39

владимир путин (политик)

беспилотник (бпла, дрон)

андрей белоусов

алексей дюмин

новости

вооруженные силы россии

санкт-петербург

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург собрал заседание Военно-промышленной комиссии, в котором участвует в полном составе руководство силового блока.Присутствуют министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник главы государства и секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин, директор ФСБ Александр Бортников, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Роскосмоса Юрий Борисов, глава Ростеха Сергей Чемезов, первый зампред председателя правительства РФ Денис Мантуров и другие.Присутствующие обсуждает вопросы, связанные с развитием беспилотных авиасистем специального назначения.Мероприятие проходит на площадке ООО "Специальный технологический центр" (СТЦ) в Санкт-Петербурге – предприятия, которое производит БПЛА, комплексы радиоэлектронного воздействия и системы связи.Этот центр был основан в 2001 году. Предприятие производит уникальные беспилотные летательные аппараты семейства "Орлан" – самые востребованные в своем классе.С 2021 года в СТЦ разрабатываются малые космические аппараты типа CubeSat, сформирован собственный центр управления полетами. Сруктурные подразделения компании расположены в 16 регионах страны.В ходе заседания Военно-промышленной комиссии Путин заявил, что производство беспилотных летательных аппаратов в России увеличат в 10 раз. Накануне президент заявлял, что в РФ реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота, обратив внимание на создание бесплотных авиасистем разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличение численности армии в России – Кремль назвал причинуВКС России провели успешный пуск ракеты "Ангара-1.2"Воздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), беспилотник (бпла, дрон), андрей белоусов, алексей дюмин, новости, вооруженные силы россии, санкт-петербург