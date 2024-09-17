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Увеличение численности армии в России – Кремль назвал причину
Увеличение численности армии в России – Кремль назвал причину - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Увеличение численности армии в России – Кремль назвал причину
Численность российской армии будет увеличена в связи с ростом числа угроз по периметру границ РФ. Об этом заявил секретарь президента России Дмитрий Песков на... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T12:49
2024-09-17T12:49
2024-09-17T12:57
дмитрий песков
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владимир путин (политик)
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вооруженные силы россии
новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Численность российской армии будет увеличена в связи с ростом числа угроз по периметру границ РФ. Об этом заявил секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, комментируя решение об увеличении численности российских войск.Песков отметил враждебную обстановку на западных рубежах страны и нестабильную ситуацию на восточных.Накануне президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 миллионов 389 тысяч человек, среди них 1,5 миллиона военнослужащих, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дмитрий песков, москва, кремль, владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии, новости, армия и флот
Увеличение численности армии в России – Кремль назвал причину
Кремль: увеличение численности армии России вызвано количеством угроз
12:49 17.09.2024 (обновлено: 12:57 17.09.2024)