Рейтинг@Mail.ru
Увеличение численности армии в России – Кремль назвал причину - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240917/uvelichenie-chislennosti-armii-v-rossii--kreml-nazval-prichinu-1140399345.html
Увеличение численности армии в России – Кремль назвал причину
Увеличение численности армии в России – Кремль назвал причину - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Увеличение численности армии в России – Кремль назвал причину
Численность российской армии будет увеличена в связи с ростом числа угроз по периметру границ РФ. Об этом заявил секретарь президента России Дмитрий Песков на... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T12:49
2024-09-17T12:57
дмитрий песков
москва
кремль
владимир путин (политик)
россия
вооруженные силы россии
новости
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124738180_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a027d203d4e6feb56061645c67d4afc7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Численность российской армии будет увеличена в связи с ростом числа угроз по периметру границ РФ. Об этом заявил секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, комментируя решение об увеличении численности российских войск.Песков отметил враждебную обстановку на западных рубежах страны и нестабильную ситуацию на восточных.Накануне президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 миллионов 389 тысяч человек, среди них 1,5 миллиона военнослужащих, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240916/chto-oznachaet-uvelichenie-shtatnoy-chislennosti-vooruzhennykh-sil-rf-1140384921.html
москва
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124738180_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_d1b87204c428d88ca7fb38532de41867.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, москва, кремль, владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии, новости, армия и флот
Увеличение численности армии в России – Кремль назвал причину

Кремль: увеличение численности армии России вызвано количеством угроз

12:49 17.09.2024 (обновлено: 12:57 17.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Численность российской армии будет увеличена в связи с ростом числа угроз по периметру границ РФ. Об этом заявил секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, комментируя решение об увеличении численности российских войск.
Песков отметил враждебную обстановку на западных рубежах страны и нестабильную ситуацию на восточных.

"Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер", – сказал Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 миллионов 389 тысяч человек, среди них 1,5 миллиона военнослужащих, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Вчера, 17:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что означает увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ
 
Дмитрий ПесковМоскваКремльВладимир Путин (политик)РоссияВооруженные силы РоссииНовостиАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Безуспешные контратаки и рост потерь: итоги суток в зоне СВО
12:55Землетрясение в Румынии: ждать ли подземные толчки в Крыму
12:49Увеличение численности армии в России – Кремль назвал причину
12:40Машину разорвало на две части: жуткое ДТП произошло на Кубани
12:31Российские войска поразили объекты энергетики предприятий ВПК Украины
12:22В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 50%
12:13Названы лучшие приложения российских банков на Android
11:57Где в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часов
11:44Экс-глава поселка под Севастополем пойдет под суд за злоупотребления
11:32Кто возглавил горсовет Симферополя
10:58В Крыму назначен врио министра ЖКХ
10:47Жителя Крыма будут судить за жестокое убийство родной сестры
10:39В Севастопольском госуниверситете назначили ректора
10:35Аксенов официально назначил министра курортов и туризма Крыма
10:23Федеральная трасса в Сочи полностью закрыта из-за ДТП
10:06Агент ГУР пытался взорвать машину руководителя оборонного предприятия
09:58Не верь глазам своим: искусственный интеллект на службе у мошенников
09:45В порту Туапсе временно закроют движение судов
09:37Нападение подростка в школе Челябинска: что известно о состоянии детей
09:12Часть Севастополя останется без воды
Лента новостейМолния