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Минус 1900 боевиков ВСУ - итоги боевой работы российской армии за сутки - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Минус 1900 боевиков ВСУ - итоги боевой работы российской армии за сутки
Минус 1900 боевиков ВСУ - итоги боевой работы российской армии за сутки - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Минус 1900 боевиков ВСУ - итоги боевой работы российской армии за сутки
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции улучшили положение по переднему краю и уничтожили за сутки семь полевых складов с боеприпасами. В... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T13:38
2024-09-30T13:38
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции улучшили положение по переднему краю и уничтожили за сутки семь полевых складов с боеприпасами. В результате украинские боевики потеряли 1895 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" наносили поражение противнику в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая машина пехоты и девять автомобилей.Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Торское Донецкой Народной Республики. В результате боев потери противника составили 425 военнослужащих и 13 единиц техники. Уничтожено пять складов с боеприпасами."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Константиновка, Федоровка, Зализнянское, Майское, Орехово-Василевка, Дружковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 560 военнослужащих и 17 единиц техники.Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Нелеповка в ДНР. Бои шли в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко ДНР. Потери ВСУ в зоне действия группировки составили до 630 военнослужащих и 10 единиц техники.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива и Ровнополь в ДНР. В результате противник потерял до 120 военнослужащих, десять единиц техники и два полевых склада боеприпасов.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ - 85 военнослужащих и 12 единиц техники.Ударами российских войск уничтожен также воинский эшелон в месте его разгрузки, арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и другие важные военные объекты. Об этом сообщает Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на УкраинеАвиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Минус 1900 боевиков ВСУ - итоги боевой работы российской армии за сутки

В зоне СВО за сутки уничтожили семь складов боеприпасов и почти 1900 боевиков

13:38 30.09.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции улучшили положение по переднему краю и уничтожили за сутки семь полевых складов с боеприпасами. В результате украинские боевики потеряли 1895 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" наносили поражение противнику в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая машина пехоты и девять автомобилей.
Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Торское Донецкой Народной Республики. В результате боев потери противника составили 425 военнослужащих и 13 единиц техники. Уничтожено пять складов с боеприпасами.
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Константиновка, Федоровка, Зализнянское, Майское, Орехово-Василевка, Дружковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 560 военнослужащих и 17 единиц техники.
Сводка Минобороны РФ на 30.09.24Сводка Минобороны РФ на 30.09.24
Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Нелеповка в ДНР. Бои шли в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко ДНР. Потери ВСУ в зоне действия группировки составили до 630 военнослужащих и 10 единиц техники.
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива и Ровнополь в ДНР. В результате противник потерял до 120 военнослужащих, десять единиц техники и два полевых склада боеприпасов.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ - 85 военнослужащих и 12 единиц техники.
Ударами российских войск уничтожен также воинский эшелон в месте его разгрузки, арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и другие важные военные объекты. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовости
 
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