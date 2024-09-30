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Во время разгрузки уничтожен воинский эшелон ВСУ - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Во время разгрузки уничтожен воинский эшелон ВСУ
Во время разгрузки уничтожен воинский эшелон ВСУ - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Во время разгрузки уничтожен воинский эшелон ВСУ
На Украине ударами российских войск уничтожен воинский эшелон в месте его разгрузки, арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T13:08
2024-09-30T13:13
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. На Украине ударами российских войск уничтожен воинский эшелон в месте его разгрузки, арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и другие важные военные объекты. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS и 24 украинских БПЛА самолетного типа.Группировка войск Центр в Донецкой народной республике освободила село Нелеповка, потери украинских войск за сутки превысили 1800 .Накануне, 29 сентября, группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. Это населенный пункт, расположенный на берегу реки Жеребец, в нескольких километрах от границы ЛНР и Харьковской области. Взятие этого села позволит расширить плацдарм для наступления на Купянск и Красный Лиман.В зоне специальной военной операции на территории, подконтрольной Украине, за сутки 29 сентября были уничтожены два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО на Украине - ответ Кремля33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на УкраинеАвиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости
Во время разгрузки уничтожен воинский эшелон ВСУ

Армия России уничтожила украинский воинский эшелон во время разгрузки

13:08 30.09.2024 (обновлено: 13:13 30.09.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. На Украине ударами российских войск уничтожен воинский эшелон в месте его разгрузки, арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и другие важные военные объекты. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены: арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромная инфраструктура, воинский эшелон в районе разгрузки, а также скопления живой силы и военной техники противника в 124 районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS и 24 украинских БПЛА самолетного типа.
Группировка войск Центр в Донецкой народной республике освободила село Нелеповка, потери украинских войск за сутки превысили 1800 .
Накануне, 29 сентября, группировка войск "Запад" освободила село Макеевку в Луганской Народной Республике. Это населенный пункт, расположенный на берегу реки Жеребец, в нескольких километрах от границы ЛНР и Харьковской области. Взятие этого села позволит расширить плацдарм для наступления на Купянск и Красный Лиман.
В зоне специальной военной операции на территории, подконтрольной Украине, за сутки 29 сентября были уничтожены два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовости
 
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