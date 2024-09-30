Рейтинг@Mail.ru
Виновному в покушении на Прилепина дали пожизненное - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240930/vinovnogo-v-pokushenii-na-prilepina-prigovorili-k-pozhiznennomu-1140747580.html
Виновному в покушении на Прилепина дали пожизненное
Виновному в покушении на Прилепина дали пожизненное - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Виновному в покушении на Прилепина дали пожизненное
Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина и убийстве его водителя Александра Шубина, приговорили к пожизненному лишению... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T15:00
2024-09-30T15:11
покушение на захара прилепина
захар прилепин
приговор
правосудие
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1e/1140747728_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_cf204a9dd1e38729df0bb8a3a3a89587.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина и убийстве его водителя Александра Шубина, приговорили к пожизненному лишению свободы. Такое решение принял Второй западный окружной военный суд, передает корреспондент РИА Новости.Ему также назначен штраф в размере 700 тысяч рублей.Прокуратура запросила для Пермякова в качестве наказания пожизненное лишение свободы с отбыванием в тюрьме первых десяти лет, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Но по результатам прений суд смягчил приговор, учитывая, что обвиняемый признал вину в полном объеме и активно способствовал следствию.В ходе заседания Александр Пермяков рассказал, что за убийство Прилепина ему обещали в Службе безопасности Украины 20 тысяч долларов.В апреле 2023 года Пермяков, установив в ходе слежки обычные пути перемещения жертвы, получил от кураторов противотанковые мины. На их основе он изготовил два взрывных устройства, которые установил на автодороге в районе поселка Пионерский Нижегородской области.Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Захар Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.Его обвинили в совершении теракта, незаконном обороте оружия и изготовлении взрывных устройства, а также в приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взорван автомобиль Захара Прилепина - что известно Прилепин впервые встал на ноги после покушения – видео Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1e/1140747728_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0bc3394b3f81f0b21e08eb4d800f0089.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
покушение на захара прилепина, захар прилепин, приговор, правосудие, новости, россия
Виновному в покушении на Прилепина дали пожизненное

Военный суд в Москве приговорил к пожизненному срок исполнителя покушения на Прилепина

15:00 30.09.2024 (обновлено: 15:11 30.09.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОглашение приговора обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина
Оглашение приговора обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина и убийстве его водителя Александра Шубина, приговорили к пожизненному лишению свободы. Такое решение принял Второй западный окружной военный суд, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Пермякова виновным… назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока - в колонии особого режима", - огласил приговор судья.
Ему также назначен штраф в размере 700 тысяч рублей.
Прокуратура запросила для Пермякова в качестве наказания пожизненное лишение свободы с отбыванием в тюрьме первых десяти лет, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Но по результатам прений суд смягчил приговор, учитывая, что обвиняемый признал вину в полном объеме и активно способствовал следствию.
В ходе заседания Александр Пермяков рассказал, что за убийство Прилепина ему обещали в Службе безопасности Украины 20 тысяч долларов.
В апреле 2023 года Пермяков, установив в ходе слежки обычные пути перемещения жертвы, получил от кураторов противотанковые мины. На их основе он изготовил два взрывных устройства, которые установил на автодороге в районе поселка Пионерский Нижегородской области.
Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Захар Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Его обвинили в совершении теракта, незаконном обороте оружия и изготовлении взрывных устройства, а также в приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взорван автомобиль Захара Прилепина - что известно
Прилепин впервые встал на ноги после покушения – видео
Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину
 
Покушение на Захара ПрилепинаЗахар ПрилепинПриговорПравосудиеНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52Под Часовым Яром тяжело ранен военный корреспондент Денис Кулага
16:37Восемь тысяч километров дорог отремонтируют в новых регионах до 2030 года
16:21Режим ЧС распространили на всю Ростовскую область
16:05Проект об установлении МРОТ с 2025 года внесен в Госдуму
15:50В Севастополе сбили подростка на пешеходном переходе
15:18Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному
15:11В новых регионах построят 3 миллиона квадратов жилья в ближайшие годы
15:00Виновному в покушении на Прилепина дали пожизненное
14:45В новых регионах за два года восстановлено 5800 домов – Путин
14:37Попытка прорыва через границу: что происходит в Курской области
14:29Мира и процветания: РИА Новости Крым и крымчане поздравили новые регионы
14:26Дойдут ли пыльные бури до Крыма – прогноз ФОБОС
13:50Применит ли Россия ядерное оружие в случае массовой атаки БПЛА
13:38Минус 1900 боевиков ВСУ - итоги боевой работы российской армии за сутки
13:29Весной в армию России призвали 150 тысяч человек
13:22Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым
13:11Экс-мэр города Саки стал замминистра транспорта Крыма
13:08Во время разгрузки уничтожен воинский эшелон ВСУ
12:51Сколько срочников призовут осенью - указ Путина
12:44Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Лента новостейМолния