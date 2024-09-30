https://crimea.ria.ru/20240930/vinovnogo-v-pokushenii-na-prilepina-prigovorili-k-pozhiznennomu-1140747580.html

Виновному в покушении на Прилепина дали пожизненное

Виновному в покушении на Прилепина дали пожизненное - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Виновному в покушении на Прилепина дали пожизненное

Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина и убийстве его водителя Александра Шубина, приговорили к пожизненному лишению... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T15:00

2024-09-30T15:00

2024-09-30T15:11

покушение на захара прилепина

захар прилепин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина и убийстве его водителя Александра Шубина, приговорили к пожизненному лишению свободы. Такое решение принял Второй западный окружной военный суд, передает корреспондент РИА Новости.Ему также назначен штраф в размере 700 тысяч рублей.Прокуратура запросила для Пермякова в качестве наказания пожизненное лишение свободы с отбыванием в тюрьме первых десяти лет, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Но по результатам прений суд смягчил приговор, учитывая, что обвиняемый признал вину в полном объеме и активно способствовал следствию.В ходе заседания Александр Пермяков рассказал, что за убийство Прилепина ему обещали в Службе безопасности Украины 20 тысяч долларов.В апреле 2023 года Пермяков, установив в ходе слежки обычные пути перемещения жертвы, получил от кураторов противотанковые мины. На их основе он изготовил два взрывных устройства, которые установил на автодороге в районе поселка Пионерский Нижегородской области.Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Захар Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.Его обвинили в совершении теракта, незаконном обороте оружия и изготовлении взрывных устройства, а также в приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взорван автомобиль Захара Прилепина - что известно Прилепин впервые встал на ноги после покушения – видео Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

покушение на захара прилепина, захар прилепин, приговор, правосудие, новости, россия