https://crimea.ria.ru/20241118/kogda-zavershat-blagoustroystvo-v-tsentre-feodosii-1141935744.html
Когда завершат благоустройство в центре Феодосии
Когда завершат благоустройство в центре Феодосии - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Когда завершат благоустройство в центре Феодосии
Благоустройство центра Феодосии по проекту "Феодосийский уезд" завершат до конца года. Такой срок обозначил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T11:53
2024-11-18T11:53
2024-11-18T11:53
феодосия
новости крыма
городская среда
благоустройство
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Благоустройство центра Феодосии по проекту "Феодосийский уезд" завершат до конца года. Такой срок обозначил глава Крыма Сергей Аксенов.Работы по благоустройству ведутся на территории сквера 60 лет Октября по проспекту Айвазовского, где реконструируют светомузыкальный фонтан, устроят интерактивную зону отдыха, ротонды, создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан. Дополнительно за средства республиканского бюджета установят стелу "Город воинской славы".Работы в туристических центрах крымских городов ведут по проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" за счет субсидии в 375 млн рублей. В этом году они завершены в исторической части Алупки и в Евпатории - на маршруте "Малый Иерусалим". В туристических центрах внедрили единый архитектурный стиль, обновили вывески и навигацию, создали инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями здоровья.Подрядчиком по благоустройству в Феодосии является Общество с ограниченной ответственностью "Южная Столица". Проект "Уездный город" предусматривает благоустройство зоны от музея Александра Грина до галереи им. И. К. Айвазовского и далее до цветомузыкального фонтана. Здесь появятся лавочки, освещение с учетом исторических форм, павильоны для художников напротив галереи, различные исторические справки и указатели. Все в концепции с привязкой к истории древнего города, сообщал ранее РИА Новости Крым первый замглавы администрации города Антон Сухоборов. По его словам, также в рамки благоустройства хотят вписать установку стелы "Город воинской славы", однако на эти цели будут изыскивать дополнительные средства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Евпатории восстановят турецкие баниБлагоустройство на 60 миллионов – что и где отремонтируют в АлуштеГранит, террасы и ротонды: как движется ремонт набережной в Евпатории
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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феодосия, новости крыма, городская среда, благоустройство, сергей аксенов, крым
Когда завершат благоустройство в центре Феодосии
Аксенов: благоустройство в центре Феодосии завершат до конца года
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Благоустройство центра Феодосии по проекту "Феодосийский уезд" завершат до конца года. Такой срок обозначил глава Крыма Сергей Аксенов.
"До конца 2024 года планируется завершить комплексное обустройство туристского центра Феодосии "Феодосийский уезд". Размер субсидии составит 143,5 млн рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Работы по благоустройству ведутся на территории сквера 60 лет Октября по проспекту Айвазовского, где реконструируют светомузыкальный фонтан, устроят интерактивную зону отдыха, ротонды, создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан. Дополнительно за средства республиканского бюджета установят стелу "Город воинской славы".
Работы в туристических центрах крымских городов ведут по проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" за счет субсидии в 375 млн рублей. В этом году они завершены в исторической части Алупки и в Евпатории - на маршруте "Малый Иерусалим". В туристических центрах внедрили единый архитектурный стиль, обновили вывески и навигацию, создали инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Подрядчиком по благоустройству в Феодосии является Общество с ограниченной ответственностью "Южная Столица"
.
Проект "Уездный город"
предусматривает благоустройство зоны от музея Александра Грина до галереи им. И. К. Айвазовского и далее до цветомузыкального фонтана. Здесь появятся лавочки, освещение с учетом исторических форм, павильоны для художников напротив галереи, различные исторические справки и указатели. Все в концепции с привязкой к истории древнего города, сообщал ранее РИА Новости Крым первый замглавы администрации города Антон Сухоборов. По его словам, также в рамки благоустройства хотят вписать установку стелы "Город воинской славы", однако на эти цели будут изыскивать дополнительные средства.
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