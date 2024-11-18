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В Симферополе загорелась трансформаторная подстанция

В Симферополе загорелась трансформаторная подстанция - РИА Новости Крым, 18.11.2024

В Симферополе загорелась трансформаторная подстанция

В Симферополе загорелась трансформаторная подстанция, пожар оперативно ликвидировали. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T11:44

2024-11-18T11:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе загорелась трансформаторная подстанция, пожар оперативно ликвидировали. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.В 11:02 пожар был полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.Ранее в Крыму 13-летний мальчик погиб от удара током в трансформаторной подстанции. Это произошло в районе села Кринички Кировского района Крыма. Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.В Судаке ранее также было возбуждено уголовное дело по факту гибели 17-летнего юноши от удара током в трансформаторной подстанции. Правоохранителям предстоит оценить действия специалистов, ответственных за соблюдение техники безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убьет током и без прикосновений: чем опасны трансформаторыПожар в Симферополе полностью ликвидирован Пострадавшие при возгорании газовоза в Крыму в тяжелом состоянии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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