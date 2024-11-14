https://crimea.ria.ru/20241114/postradavshie-pri-vozgoranii-gazovoza-v-krymu-v-tyazhelom-sostoyanii-1141862111.html

Пострадавшие при возгорании газовоза в Крыму в тяжелом состоянии

Пострадавшие при возгорании газовоза в Крыму в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Пострадавшие при возгорании газовоза в Крыму в тяжелом состоянии

Оба пострадавших в результате возгорания грузовика-газовоза в районе Московского шоссе под Симферополем по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T17:11

2024-11-14T17:11

2024-11-14T17:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Оба пострадавших в результате возгорания грузовика-газовоза в районе Московского шоссе под Симферополем по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю.12 ноября в районе Московского шоссе на территории предприятия по перевозке ГСМ в ходе ремонтных работ произошло возгорание цистерны-полуприцепа, в результате чего был причинен тяжкий вред здоровью двух человек. Предварительной причиной возгорания явилось нарушение техники безопасности, сообщили в СК.Следствием изучается техническая документация, опрашиваются свидетели и очевидцы, проводятся мероприятия по установлению лиц, ответственных за эксплуатацию техсредств и соблюдение на территории техники безопасности.Изначально спасатели сообщили об одном пострадавшем в результате пожара, однако позже стало известно о том, что число пострадавших увеличилось до двух. В ликвидации пожара были задействованы около 40 человек личного состава и 12 единиц техники, сообщили в МЧС России.В ходе спасательных работ один из сотрудников сел за руль горящей автоцистерны и отогнал ее в сторону, чтобы избежать распространения огня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Симферополе: все о ЧП с бензовозом Сильный пожар в Симферополе – горит бензовоз В Севастополе на пожарах погибли 11 человек и 10 получили травмы

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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