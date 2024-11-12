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Пожар в Симферополе: все о ЧП с бензовозом
Пожар в Симферополе: все о ЧП с бензовозом - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Пожар в Симферополе: все о ЧП с бензовозом
Крупный пожар на территории пункта техосмотра под Симферополем, где во вторник загорелся бензовоз, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T18:01
2024-11-12T18:01
2024-11-12T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Крупный пожар на территории пункта техосмотра под Симферополем, где во вторник загорелся бензовоз, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. Все, что известно о происшествии к этому часу – в подборке РИА Новости Крым.Пожар на пункте техосмотра"Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Симферополе", – сказано в сообщении чрезвычайного ведомства по состоянию на 17.54Как сообщалось, пожар на станции техосмотра в районе Московского шоссе под Симферополем начался во вторник днем – загорелся прицеп с бензовозом.К тушению привлекались 40 спасателей и 12 единиц техники. На месте работали сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранители. Благодаря слаженным действиям специалистов удалось не допустить распространения пожара на соседние автоцистерны – огнем были повреждены две. Как сообщалось, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Информация о причинах возгорания уточняется.Данные о пострадавшихИзначально спасатели сообщили об одном пострадавшем в результате пожара. Однако позже стало известно о том, что число пострадавших увеличилось до двух.Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-служба Минздрава Крыма, в настоящее время пострадавшие доставлены в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6, где проходят обследование."Предварительно, один пострадавший в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие будут госпитализированы", – сообщили в профильном министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар в Симферополе – горит бензовозЧисло пострадавших из-за возгорания бензовоза под Симферополем вырослоГорящий бензовоз под Симферополем тушат 40 спасателей
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РИА Новости Крым
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Пожар в Симферополе: все о ЧП с бензовозом
Пожар в Симферополе потушили – все о ЧП с бензовозом
18:01 12.11.2024 (обновлено: 18:22 12.11.2024)