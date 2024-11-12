https://crimea.ria.ru/20241112/chislo-postradavshikh-iz-za-vozgoraniya-benzovoza-pod-simferopolem-vyroslo-1141802879.html

Число пострадавших из-за возгорания бензовоза под Симферополем выросло

Число пострадавших из-за возгорания бензовоза под Симферополем выросло - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Число пострадавших из-за возгорания бензовоза под Симферополем выросло

Количество пострадавших в результате возгорания бензовоза под Симферополем увеличилось до двух, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Об... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T16:53

2024-11-12T16:53

2024-11-12T16:59

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Количество пострадавших в результате возгорания бензовоза под Симферополем увеличилось до двух, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар под Симферополем произошел во вторник в 15.42. Предварительно сообщалось, что горит бензовоз с цистерной и есть риск распространения. На место происшествия оперативно прибыли специалисты МЧС, скорой помощи и правоохранители. Позже стало известно, что возгорание произошло в газовозе и огонь перекинулся на соседний автомобиль.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым