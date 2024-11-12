https://crimea.ria.ru/20241112/chislo-postradavshikh-iz-za-vozgoraniya-benzovoza-pod-simferopolem-vyroslo-1141802879.html
Число пострадавших из-за возгорания бензовоза под Симферополем выросло
Число пострадавших из-за возгорания бензовоза под Симферополем выросло - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Число пострадавших из-за возгорания бензовоза под Симферополем выросло
Количество пострадавших в результате возгорания бензовоза под Симферополем увеличилось до двух, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Об... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T16:53
2024-11-12T16:53
2024-11-12T16:59
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141802012_315:177:1280:720_1920x0_80_0_0_76c60cc9b67eb182ad7173be772380bc.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Количество пострадавших в результате возгорания бензовоза под Симферополем увеличилось до двух, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар под Симферополем произошел во вторник в 15.42. Предварительно сообщалось, что горит бензовоз с цистерной и есть риск распространения. На место происшествия оперативно прибыли специалисты МЧС, скорой помощи и правоохранители. Позже стало известно, что возгорание произошло в газовозе и огонь перекинулся на соседний автомобиль.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141802012_479:177:1203:720_1920x0_80_0_0_b683587ad5ae0a59e8d60e07a214a547.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым
Материал дополняется
Число пострадавших из-за возгорания бензовоза под Симферополем выросло
Число пострадавших из-за возгорания бензовоза под Симферополем выросло до двух - МЧС
16:53 12.11.2024 (обновлено: 16:59 12.11.2024)