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Число пострадавших из-за возгорания бензовоза под Симферополем выросло - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Число пострадавших из-за возгорания бензовоза под Симферополем выросло
Число пострадавших из-за возгорания бензовоза под Симферополем выросло - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Число пострадавших из-за возгорания бензовоза под Симферополем выросло
Количество пострадавших в результате возгорания бензовоза под Симферополем увеличилось до двух, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Об... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T16:53
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Количество пострадавших в результате возгорания бензовоза под Симферополем увеличилось до двух, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар под Симферополем произошел во вторник в 15.42. Предварительно сообщалось, что горит бензовоз с цистерной и есть риск распространения. На место происшествия оперативно прибыли специалисты МЧС, скорой помощи и правоохранители. Позже стало известно, что возгорание произошло в газовозе и огонь перекинулся на соседний автомобиль.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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96
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Число пострадавших из-за возгорания бензовоза под Симферополем выросло

Число пострадавших из-за возгорания бензовоза под Симферополем выросло до двух - МЧС

16:53 12.11.2024 (обновлено: 16:59 12.11.2024)
 
© РИА Новости КрымНа месте пожара под Симферополем находятся две машины скорой помощи
На месте пожара под Симферополем находятся две машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Количество пострадавших в результате возгорания бензовоза под Симферополем увеличилось до двух, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар под Симферополем произошел во вторник в 15.42. Предварительно сообщалось, что горит бензовоз с цистерной и есть риск распространения. На место происшествия оперативно прибыли специалисты МЧС, скорой помощи и правоохранители. Позже стало известно, что возгорание произошло в газовозе и огонь перекинулся на соседний автомобиль.
"Горит газовоз на 50 "квадратах". Огонь распространился на вторую цистерну, еще 2 охлаждают сотрудники МЧС России. Два человека госпитализированы", - сообщили в МЧС.
 
Крым
 
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Заголовок открываемого материала
16:53Число пострадавших из-за возгорания бензовоза под Симферополем выросло
16:46Горящий бензовоз под Симферополем тушат 40 спасателей
16:37Три судна "Черноморнефтегаза" продадут на аукционе
16:24Смерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны
16:18Два школьника в Крыму получили награды за раскрытие преступления
16:07Сильный пожар в Симферополе – горит бензовоз
16:01Как растут "новогодние" помидоры: в Крыму собирают урожай томатов
15:42Когда откроются елочные базары в Симферополе
15:29В Верховной раде Украины предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦК
15:11ПСБ улучшил условия по депозитам для физических лиц
15:06Абхазия в протестах – что происходит сейчас
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