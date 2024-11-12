https://crimea.ria.ru/20241112/v-krymu-spasatel-sel-za-rul-goryaschego-benzovoza-1141809828.html

В Крыму спасатель сел за руль горящего бензовоза

В Крыму спасатель сел за руль горящего бензовоза - РИА Новости Крым, 12.11.2024

В Крыму спасатель сел за руль горящего бензовоза

Сотрудник МЧС России перегнал горящий бензовоз в безопасное место во время тушения пожара на территории станции техобслуживания под Симферополем, чтобы не... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T22:06

2024-11-12T22:06

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости крыма

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симферополь

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудник МЧС России перегнал горящий бензовоз в безопасное место во время тушения пожара на территории станции техобслуживания под Симферополем, чтобы не допустить распространения огня на соседние автоцистерны. О героическом поступке спасателя сообщает пресс-служба МЧС РФ.По данным пресс-службы, за руль горящей машины сел заместитель начальника дежурной смены службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда №1 МЧС России в Крыму Григорий Бодунов. Ведомство распространили видео, в котором сам Бодунов рассказывает о своем участии в ликвидации пожара.По его словам, пойти на героический шаг потребовали обстоятельства: КаМАЗ-бензовоз находился непосредственно рядом с одной горящей цистерной, при этом его задние колеса уже горели, что создавало угрозу распространения и взрыва данной цистерны.Под Симферополем в районе Московского шоссе во вторник произошел крупный пожар на территории пункта техосмотра – загорелся прицеп с бензовозом. К тушению пожара привлекли 40 спасателей и 12 единиц техники. Госпитализированы два человека. Предварительно, один пострадавший в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести. Сейчас пожар полностью ликвидирован.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Симферополе: все о ЧП с бензовозомВ Симферополе пожар в жилой многоэтажке – что известноНочью на пожаре в симферопольской многоэтажке погибли два человека

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма, происшествия, симферополь, пожар