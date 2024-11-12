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В Крыму спасатель сел за руль горящего бензовоза - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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В Крыму спасатель сел за руль горящего бензовоза
В Крыму спасатель сел за руль горящего бензовоза - РИА Новости Крым, 12.11.2024
В Крыму спасатель сел за руль горящего бензовоза
Сотрудник МЧС России перегнал горящий бензовоз в безопасное место во время тушения пожара на территории станции техобслуживания под Симферополем, чтобы не... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T22:06
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости крыма
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудник МЧС России перегнал горящий бензовоз в безопасное место во время тушения пожара на территории станции техобслуживания под Симферополем, чтобы не допустить распространения огня на соседние автоцистерны. О героическом поступке спасателя сообщает пресс-служба МЧС РФ.По данным пресс-службы, за руль горящей машины сел заместитель начальника дежурной смены службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда №1 МЧС России в Крыму Григорий Бодунов. Ведомство распространили видео, в котором сам Бодунов рассказывает о своем участии в ликвидации пожара.По его словам, пойти на героический шаг потребовали обстоятельства: КаМАЗ-бензовоз находился непосредственно рядом с одной горящей цистерной, при этом его задние колеса уже горели, что создавало угрозу распространения и взрыва данной цистерны.Под Симферополем в районе Московского шоссе во вторник произошел крупный пожар на территории пункта техосмотра – загорелся прицеп с бензовозом. К тушению пожара привлекли 40 спасателей и 12 единиц техники. Госпитализированы два человека. Предварительно, один пострадавший в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести. Сейчас пожар полностью ликвидирован.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Симферополе: все о ЧП с бензовозомВ Симферополе пожар в жилой многоэтажке – что известноНочью на пожаре в симферопольской многоэтажке погибли два человека
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РИА Новости Крым
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма, происшествия, симферополь, пожар
В Крыму спасатель сел за руль горящего бензовоза

Сотрудник МЧС России перегнал горящий бензовоз в Крыму в безопасное место

22:06 12.11.2024 (обновлено: 22:13 12.11.2024)
 
© МЧС РФСотрудник МЧС России перегнал горящий бензовоз в Крыму в безопасное место
Сотрудник МЧС России перегнал горящий бензовоз в Крыму в безопасное место
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудник МЧС России перегнал горящий бензовоз в безопасное место во время тушения пожара на территории станции техобслуживания под Симферополем, чтобы не допустить распространения огня на соседние автоцистерны. О героическом поступке спасателя сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным пресс-службы, за руль горящей машины сел заместитель начальника дежурной смены службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда №1 МЧС России в Крыму Григорий Бодунов. Ведомство распространили видео, в котором сам Бодунов рассказывает о своем участии в ликвидации пожара.

"По счастливой случайности в замке зажигания оказались ключи. Было принято решение немедленно отогнать бензовоз на безопасное расстояние для предотвращения угрозы взрыва. Я сел за руль, отогнал автомобиль и мы продолжили тушение", – говорит на видео спасатель.

По его словам, пойти на героический шаг потребовали обстоятельства: КаМАЗ-бензовоз находился непосредственно рядом с одной горящей цистерной, при этом его задние колеса уже горели, что создавало угрозу распространения и взрыва данной цистерны.
Под Симферополем в районе Московского шоссе во вторник произошел крупный пожар на территории пункта техосмотра – загорелся прицеп с бензовозом. К тушению пожара привлекли 40 спасателей и 12 единиц техники. Госпитализированы два человека. Предварительно, один пострадавший в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести. Сейчас пожар полностью ликвидирован.
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