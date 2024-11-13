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В Ялте в четверг весь день будет громко

В Ялте в четверг весь день будет громко - РИА Новости Крым, 13.11.2024

В Ялте в четверг весь день будет громко

В Ялте завтра будут проводиться работы по очистке газовых труб, в связи с чем в городе могут быть слышны громкие хлопки. Об этом предупредили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T21:07

2024-11-13T21:07

2024-11-13T21:07

ялта

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администрация ялты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте завтра будут проводиться работы по очистке газовых труб, в связи с чем в городе могут быть слышны громкие хлопки. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.Работы будут проводиться в районе Южнобережного шоссе в Ялте рядом с автозаправочной станцией "Черноморнефтегаз", уточнили в администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газаВ Крыму газифицируют 14 сел до 2026 годаГазификация Крыма: что сделано и планируется

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, черноморнефтегаз, новости крыма, крым, газ, газоснабжение, газопровод, администрация ялты