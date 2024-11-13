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В Ялте в четверг весь день будет громко - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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В Ялте в четверг весь день будет громко
В Ялте в четверг весь день будет громко - РИА Новости Крым, 13.11.2024
В Ялте в четверг весь день будет громко
В Ялте завтра будут проводиться работы по очистке газовых труб, в связи с чем в городе могут быть слышны громкие хлопки. Об этом предупредили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T21:07
2024-11-13T21:07
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте завтра будут проводиться работы по очистке газовых труб, в связи с чем в городе могут быть слышны громкие хлопки. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.Работы будут проводиться в районе Южнобережного шоссе в Ялте рядом с автозаправочной станцией "Черноморнефтегаз", уточнили в администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газаВ Крыму газифицируют 14 сел до 2026 годаГазификация Крыма: что сделано и планируется
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ялта, черноморнефтегаз, новости крыма, крым, газ, газоснабжение, газопровод, администрация ялты
В Ялте в четверг весь день будет громко

Громкие хлопки в Ялте будут слышны весь день в четверг из-за прочистки газопровода

21:07 13.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте завтра будут проводиться работы по очистке газовых труб, в связи с чем в городе могут быть слышны громкие хлопки. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

"14 ноября с 07:00 до 18:00 будут проводиться работы по прочистке газовых труб (стравливание и продувка природным газом участка газопровода). Выполняет их "Черноморнефтегаз". Работы будут сопровождаться громкими хлопками", – говорится в сообщении.

Работы будут проводиться в районе Южнобережного шоссе в Ялте рядом с автозаправочной станцией "Черноморнефтегаз", уточнили в администрации.
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ЯлтаЧерноморнефтегазНовости КрымаКрымГазГазоснабжениеГазопроводАдминистрация Ялты
 
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