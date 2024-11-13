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Крыша школы в Феодосии может рухнуть - учеников перевели во вторую смену

Крыша школы в Феодосии может рухнуть - учеников перевели во вторую смену - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Крыша школы в Феодосии может рухнуть - учеников перевели во вторую смену

В Феодосии часть классов школы №2 перевели во вторую смену из-за угрозы обрушения перекрытия крыши. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T20:50

2024-11-13T20:50

2024-11-13T20:50

феодосия

школа

игорь ткаченко

происшествия

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии часть классов школы №2 перевели во вторую смену из-за угрозы обрушения перекрытия крыши. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.По информации мэра, во время более тщательного осмотра оказалось, что перекрытия крыши над рядом кабинетов прогнили и возможно их обрушение.По его словам, сейчас администрация Феодосии ищет источники дополнительного финансирования, чтобы провести необходимые ремонтные работы кровли школы.Он также отметил, что в 2020 году за счет средств местного бюджета была выполнена проектно-сметная документация капремонта школы, получено положительное экспертное заключение."Ежегодно подается заявка на включение школы в программу капитального ремонта. К сожалению, подтверждения о включении этой школы в одну из программ до сих пор не поступило", - заключил Игорь Ткаченко.В сентябре прокуратура Крыма сообщила, что подрядчик сорвал сроки капитального ремонта одной из школ в Симферополе, не выполнив работы на 82 миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школыПотолочные плиты рухнули в классе одной из школ АнапыВ Крыму отремонтируют более 70 домов культуры и сельских клубов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, школа, игорь ткаченко, происшествия, образование в крыму и севастополе, новости крыма, крым