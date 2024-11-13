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Крыша школы в Феодосии может рухнуть - учеников перевели во вторую смену - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Крыша школы в Феодосии может рухнуть - учеников перевели во вторую смену
Крыша школы в Феодосии может рухнуть - учеников перевели во вторую смену - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Крыша школы в Феодосии может рухнуть - учеников перевели во вторую смену
В Феодосии часть классов школы №2 перевели во вторую смену из-за угрозы обрушения перекрытия крыши. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T20:50
2024-11-13T20:50
феодосия
школа
игорь ткаченко
происшествия
образование в крыму и севастополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии часть классов школы №2 перевели во вторую смену из-за угрозы обрушения перекрытия крыши. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.По информации мэра, во время более тщательного осмотра оказалось, что перекрытия крыши над рядом кабинетов прогнили и возможно их обрушение.По его словам, сейчас администрация Феодосии ищет источники дополнительного финансирования, чтобы провести необходимые ремонтные работы кровли школы.Он также отметил, что в 2020 году за счет средств местного бюджета была выполнена проектно-сметная документация капремонта школы, получено положительное экспертное заключение."Ежегодно подается заявка на включение школы в программу капитального ремонта. К сожалению, подтверждения о включении этой школы в одну из программ до сих пор не поступило", - заключил Игорь Ткаченко.В сентябре прокуратура Крыма сообщила, что подрядчик сорвал сроки капитального ремонта одной из школ в Симферополе, не выполнив работы на 82 миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школыПотолочные плиты рухнули в классе одной из школ АнапыВ Крыму отремонтируют более 70 домов культуры и сельских клубов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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феодосия, школа, игорь ткаченко, происшествия, образование в крыму и севастополе, новости крыма, крым
Крыша школы в Феодосии может рухнуть - учеников перевели во вторую смену

Из-за угрозы обрушения крыши школы №2 в Феодосии часть классов перевели во вторую смену

20:50 13.11.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКласс
Класс - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии часть классов школы №2 перевели во вторую смену из-за угрозы обрушения перекрытия крыши. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.
"Школа № 2 состоит из двух корпусов, один из которых — основной - 1938 года постройки. Именно в этом корпусе и произошло обрушение части потолка в кабинетах начальной школы", - говорится в сообщении.
По информации мэра, во время более тщательного осмотра оказалось, что перекрытия крыши над рядом кабинетов прогнили и возможно их обрушение.
"Было принято решение о переводе части классов на обучение во вторую смену до проведения ремонта", - уточнил Игорь Ткаченко.
По его словам, сейчас администрация Феодосии ищет источники дополнительного финансирования, чтобы провести необходимые ремонтные работы кровли школы.
Он также отметил, что в 2020 году за счет средств местного бюджета была выполнена проектно-сметная документация капремонта школы, получено положительное экспертное заключение.
"Ежегодно подается заявка на включение школы в программу капитального ремонта. К сожалению, подтверждения о включении этой школы в одну из программ до сих пор не поступило", - заключил Игорь Ткаченко.
В сентябре прокуратура Крыма сообщила, что подрядчик сорвал сроки капитального ремонта одной из школ в Симферополе, не выполнив работы на 82 миллиона рублей.
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ФеодосияШколаИгорь ТкаченкоПроисшествияОбразование в Крыму и СевастополеНовости КрымаКрым
 
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