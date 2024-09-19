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Затянули с ремонтом школы: в Крыму подрядчик оштрафован на 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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Затянули с ремонтом школы: в Крыму подрядчик оштрафован на 2 млн рублей
Затянули с ремонтом школы: в Крыму подрядчик оштрафован на 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Затянули с ремонтом школы: в Крыму подрядчик оштрафован на 2 млн рублей
В Крыму подрядчик сорвал сроки капитального ремонта одной из школ в Симферополе, не выполнив работы на 82 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T13:54
2024-09-19T13:54
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Крыму подрядчик сорвал сроки капитального ремонта одной из школ в Симферополе, не выполнив работы на 82 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Решением суда подрядчик признан виновным и оштрафован на два миллиона рублей, уточнили в ведомстве.Сейчас ремонтные работы в школе почти завершены, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что компания-подрядчик оштрафована на 16,8 млн рублей за срыв сроков строительства объекта по водоотведению в курортном поселке под Феодосией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в ОдноклассникахиRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчик получил условный срок за мошенничество на 14 млн рублейВ Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаториюЗамгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взятки
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крым, симферополь, прокуратура республики крым, штрафы, благоустройство, новости крыма
Затянули с ремонтом школы: в Крыму подрядчик оштрафован на 2 млн рублей

В Крыму подрядчика оштрафовали на 2 млн рублей из-за срыва сроков капремонта школы

13:54 19.09.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Крыму подрядчика оштрафовали на 2 млн рублей из-за срывов срока по ремонту школы
В Крыму подрядчика оштрафовали на 2 млн рублей из-за срывов срока по ремонту школы
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Крыму подрядчик сорвал сроки капитального ремонта одной из школ в Симферополе, не выполнив работы на 82 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
"Подрядная организация не выполнила в полном объеме и в установленный срок предусмотренные муниципальным контрактом работы по капитальному ремонту школы. Сумма неисполненных обязательств по контракту превысила 82 млн рублей", - говорится в сообщении
Решением суда подрядчик признан виновным и оштрафован на два миллиона рублей, уточнили в ведомстве.
Сейчас ремонтные работы в школе почти завершены, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что компания-подрядчик оштрафована на 16,8 млн рублей за срыв сроков строительства объекта по водоотведению в курортном поселке под Феодосией.
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КрымСимферопольПрокуратура Республики КрымШтрафыБлагоустройствоНовости Крыма
 
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