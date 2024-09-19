https://crimea.ria.ru/20240919/zatyanuli-s-remontom-shkoly-v-krymu-podryadchik-oshtrafovan-na-2-mln-rubley-1140464976.html

Затянули с ремонтом школы: в Крыму подрядчик оштрафован на 2 млн рублей

Затянули с ремонтом школы: в Крыму подрядчик оштрафован на 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Затянули с ремонтом школы: в Крыму подрядчик оштрафован на 2 млн рублей

В Крыму подрядчик сорвал сроки капитального ремонта одной из школ в Симферополе, не выполнив работы на 82 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T13:54

2024-09-19T13:54

2024-09-19T13:54

крым

симферополь

прокуратура республики крым

штрафы

благоустройство

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Крыму подрядчик сорвал сроки капитального ремонта одной из школ в Симферополе, не выполнив работы на 82 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Решением суда подрядчик признан виновным и оштрафован на два миллиона рублей, уточнили в ведомстве.Сейчас ремонтные работы в школе почти завершены, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что компания-подрядчик оштрафована на 16,8 млн рублей за срыв сроков строительства объекта по водоотведению в курортном поселке под Феодосией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в ОдноклассникахиRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчик получил условный срок за мошенничество на 14 млн рублейВ Евпатории подрядчик заплатит 1,4 млн за недостроенную амбулаториюЗамгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взятки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, прокуратура республики крым, штрафы, благоустройство, новости крыма