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Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взятки - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взятки
Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взятки - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взятки
Заместитель генерального директора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T15:55
2024-09-13T16:00
керчь
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мвд по республике крым
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новости крыма
взятка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Заместитель генерального директора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.В ведомстве уточняют, что при ремонте и реставрации двух объектов культуры между "Дирекцией по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры" и коммерческой фирмой были заключены контракты на проведение строительно-монтажных работ.Коррупционное преступление было выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Крым.В отношении заместителя генерального директора строительной фирмы Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в даче взяток должностному лицу в крупном размере.По местам жительства и работы обвиняемого при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии проведены обыски, изъяты документы.По данным Следкома Крыма и Севастополя, обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Он признал свою вину в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нелегал из Таджикистана хотел остаться в Крыму за взяткуЭкс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взяткиОтдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
керчь, следком крыма и севастополя, мвд по республике крым, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости крыма, взятка, коррупция
Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взятки

В получении крупной взятки обвиняется замгендиректора строительной фирмы в Керчи

15:55 13.09.2024 (обновлено: 16:00 13.09.2024)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Заместитель генерального директора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.
В ведомстве уточняют, что при ремонте и реставрации двух объектов культуры между "Дирекцией по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры" и коммерческой фирмой были заключены контракты на проведение строительно-монтажных работ.

"За подписание актов запланированных работ без их надлежащего и фактического выполнения представитель подрядчика передал инженеру дирекции взятку в виде автомобиля BМW, а также денежные средства на общую сумму 900 тысяч рублей", – сообщают в Следкоме Крыма и Севастополя.

Коррупционное преступление было выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Крым.
В отношении заместителя генерального директора строительной фирмы Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в даче взяток должностному лицу в крупном размере.
По местам жительства и работы обвиняемого при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии проведены обыски, изъяты документы.

"С целью возмещения причиненного преступлением ущерба наложен арест на предмет взятки – автомобиль, который был оформлен на одного из сотрудников строительной фирмы и перемещен в Астраханскую область", – добавили в ведомстве.

По данным Следкома Крыма и Севастополя, обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Он признал свою вину в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается.
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КерчьСледком Крыма и СевастополяМВД по Республике КрымРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Новости КрымаВзяткаКоррупция
 
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