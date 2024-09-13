https://crimea.ria.ru/20240913/zamgendirektora-stroitelnoy-firmy-v-kerchi-obvinyaetsya-v-poluchenii-vzyatki-1140327430.html

Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взятки

Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взятки - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взятки

Заместитель генерального директора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T15:55

2024-09-13T15:55

2024-09-13T16:00

керчь

следком крыма и севастополя

мвд по республике крым

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

новости крыма

взятка

коррупция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Заместитель генерального директора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.В ведомстве уточняют, что при ремонте и реставрации двух объектов культуры между "Дирекцией по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры" и коммерческой фирмой были заключены контракты на проведение строительно-монтажных работ.Коррупционное преступление было выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Крым.В отношении заместителя генерального директора строительной фирмы Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в даче взяток должностному лицу в крупном размере.По местам жительства и работы обвиняемого при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии проведены обыски, изъяты документы.По данным Следкома Крыма и Севастополя, обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Он признал свою вину в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нелегал из Таджикистана хотел остаться в Крыму за взяткуЭкс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взяткиОтдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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