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Экс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взятки - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Экс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взятки
Экс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взятки - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Экс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взятки
Экс-глава и бывший бухгалтер Мысовского сельсовета Ленинского района Крыма, а также двое предпринимателей признаны виновными во взяточничестве, присвоении и... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T12:10
2024-09-10T12:29
крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
происшествия
взятка
растрата
коррупция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Экс-глава и бывший бухгалтер Мысовского сельсовета Ленинского района Крыма, а также двое предпринимателей признаны виновными во взяточничестве, присвоении и превышении должностных полномочий с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, фигуранты организовали преступную схему растраты бюджетных средств госпрограммы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя, выделенных на благоустройство сельских территорий.Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ, суд признал экс-чиновницу виновной и проговорил к 2 годам колонии общего режима и штрафу в размере 5 миллионов 525 тысяч рублей. Позже Верховный суд Крыма смягчил наказание бывшей главе администрации - окончательный штраф составил 700 тысяч рублей.В отношении остальных фигурантов решение суда первой инстанции осталось неизменным: главный бухгалтер предприятия приговорена к четырем годам условно со штрафом в размере 177 тысяч рублей. Кроме того, должностным лицам запрещено работать в органах власти в течение пяти и двух лет соответственно. Предприниматели также поучили штрафы в размере 150 и 120 тысяч рублей.В Крыму за первое полугодие 2024 года возбуждено более 270 уголовных дел о коррупции, в том числе в отношении чиновников разного уровня, сообщал ранее руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Патологоанатом городской больницы Севастополя арестован за взяткиОтдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет судПри получении взятки задержан замгубернатора Краснодарского края
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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60
крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, происшествия, взятка, растрата, коррупция
Экс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взятки

В Крыму экс-глава села и главный бухгалтер сельсовета осуждены за коррупцию - ФСБ

12:10 10.09.2024 (обновлено: 12:29 10.09.2024)
 
© © Fotolia/ antiksuВзятка
Взятка
© © Fotolia/ antiksu
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Экс-глава и бывший бухгалтер Мысовского сельсовета Ленинского района Крыма, а также двое предпринимателей признаны виновными во взяточничестве, присвоении и превышении должностных полномочий с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным силовиков, фигуранты организовали преступную схему растраты бюджетных средств госпрограммы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя, выделенных на благоустройство сельских территорий.
"Экс-чиновница заключила с местными предпринимателями фиктивные договоры на выполнение услуг благоустройства территорий Мысовского сельского поселения, акты выполненных работ по которым подписывались без их фактического исполнения. В результате противоправных действий должностных лиц и предпринимателей государственному бюджету нанесен ущерб в размере более 800 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ, суд признал экс-чиновницу виновной и проговорил к 2 годам колонии общего режима и штрафу в размере 5 миллионов 525 тысяч рублей. Позже Верховный суд Крыма смягчил наказание бывшей главе администрации - окончательный штраф составил 700 тысяч рублей.
В отношении остальных фигурантов решение суда первой инстанции осталось неизменным: главный бухгалтер предприятия приговорена к четырем годам условно со штрафом в размере 177 тысяч рублей. Кроме того, должностным лицам запрещено работать в органах власти в течение пяти и двух лет соответственно. Предприниматели также поучили штрафы в размере 150 и 120 тысяч рублей.
В Крыму за первое полугодие 2024 года возбуждено более 270 уголовных дел о коррупции, в том числе в отношении чиновников разного уровня, сообщал ранее руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.
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КрымУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюПроисшествияВзяткаРастратаКоррупция
 
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