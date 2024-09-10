https://crimea.ria.ru/20240910/eks-glava-sela-v-krymu-poluchila-srok-za-rastratu-i-vzyatki-1140250362.html

Экс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взятки

Экс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взятки - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Экс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взятки

Экс-глава и бывший бухгалтер Мысовского сельсовета Ленинского района Крыма, а также двое предпринимателей признаны виновными во взяточничестве, присвоении и... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T12:10

2024-09-10T12:10

2024-09-10T12:29

крым

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

происшествия

взятка

растрата

коррупция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Экс-глава и бывший бухгалтер Мысовского сельсовета Ленинского района Крыма, а также двое предпринимателей признаны виновными во взяточничестве, присвоении и превышении должностных полномочий с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, фигуранты организовали преступную схему растраты бюджетных средств госпрограммы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя, выделенных на благоустройство сельских территорий.Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ, суд признал экс-чиновницу виновной и проговорил к 2 годам колонии общего режима и штрафу в размере 5 миллионов 525 тысяч рублей. Позже Верховный суд Крыма смягчил наказание бывшей главе администрации - окончательный штраф составил 700 тысяч рублей.В отношении остальных фигурантов решение суда первой инстанции осталось неизменным: главный бухгалтер предприятия приговорена к четырем годам условно со штрафом в размере 177 тысяч рублей. Кроме того, должностным лицам запрещено работать в органах власти в течение пяти и двух лет соответственно. Предприниматели также поучили штрафы в размере 150 и 120 тысяч рублей.В Крыму за первое полугодие 2024 года возбуждено более 270 уголовных дел о коррупции, в том числе в отношении чиновников разного уровня, сообщал ранее руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Патологоанатом городской больницы Севастополя арестован за взяткиОтдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет судПри получении взятки задержан замгубернатора Краснодарского края

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, происшествия, взятка, растрата, коррупция